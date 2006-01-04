گزارش " مهر" از گروه بندي رقابتهاي جام ملتهاي آسيا ؛ ايران در كناركره جنوبي

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين مراسم "محمدرضا پهلوان" دبيركل فدراسيون فوتبال ايران ، " محمد حسين قريب " مشاور رييس فدراسيون و "سيف الله دهكردي" رييس هيات فوتبال خوزستان حضور داشتند.

گروه بندي رقابت ها به اين شرح است :

گروه A: ژاپن، عربستان سعودي، يمن، هند

گروه B : ايران، كره جنوبي، سوريه، چين تاپيه

گروه C: اردن، عمان، امارات متحده عربي، پاكستان

گروه D: بحرين، كويت، لبنان، استراليا

گروه E : چين، عراق، سنگاپور، فلسطين

گروه F: ازبكستان، قطر، هنگ گنگ، بنگلادش

خاطرنشان مي شود تيم ملي فوتبال كشورمان با سه عنوان قهرماني در اين رقابت ها به عنوان يكي از پرافتخارترين تيم هاي آسيايي به شمار مي آيد. مرحله نهايي رقابت هاي جام ملت هاي آسيا 2007 به ميزباني مشترك چهار كشور تايلند، مالزي، اندونزي و ويتنام از تاريخ 7 تا 29 ژوييه سال 2007(16 تير تا 7 مرداد سال 86) برگزار خواهد شد.

در پايان مسابقات مقدماتي گروههاي شش گانه 12 تيم به مرحله نهايي صعود خواهند كرد كه در نهايت با چهار كشور ميزبان در قالب 16 تيم در چهار گروه چهار تيمي به رقابت با يكديگر خواهند پرداخت تا قهرمان مسابقات مشخص شود.

زمان برگزاري رقابت هاي مقدماتي جام ملت هاي آسيااعلام شد

اين مسابقات از سوم اسفندماه امسال آغازمي‌شود و 24 آبان ماه سال آينده خاتمه خواهد يافت. مرحله مقدماتي اين رقابت ها در تاريخ 16 فوريه (27 بهمن)، اول مارس (10 اسفند)، 16 اوت(25مرداد)، 6 سپتامبر(15 شهريور)، 11 اكتبر(19مهر) و 15 نوامبر(24آبان) برگزارخواهد شد.



مرحله نهايي رقابت هاي جام ملت هاي آسيا 2007 به ميزباني مشترك چهاركشورتايلند، مالزي، اندونزي و ويتنام ازتاريخ 7 تا 29 ژوييه سال 2007(16 تيرتا 7 مرداد سال 86) برگزار خواهد شد.