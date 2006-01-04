سرمربي تيم ملي20 ديماه معرفي مي شود/ عده اي تلاش مي كنند با حاشيه سازي فدراسيون را دچار چالش كنند

محمدرضا طالقاني رئيس فدراسيون كشتي با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" گفت : درحاليكه مجموعه فدراسيون كشتي در جهت برگزاري هرچه بهترمسابقات ليگ برتر، آماده سازي تيم هاي ملي ، اعزام هاي خارجي ، برگزاري كلاس هاي آموزشي و ... تلاش پيگري دارد و ازانجام هيچ كاري كوتاهي نمي كند، عده اي بدون درنظرگرفتن منافع ملي كشتي تنها به نقاط ضعف توجه دارند و تلاش دارند تا به هرنحوممكن عملكرد فدراسيون را تحت الشعاع قراردهند.

طالقاني افزود : البته اززماني كه مسئوليت فدراسيون كشتي را برعهده گرفتم همواره با چنين كارشكني هايي روبرو بودم ولي با توكل به خدا و اعتقاد به درستي راهي كه درپيش گرفته ام همواره درجهت اعتلاي كشتي ايران گام برداشته ام و هرگز اينگونه نامراديها باعث دلسردي و نااميدي درخدمت به كشتي كشورنشده است.

رئيس فدراسيون كشتي درخصوص مسابقات جام جهاني درساري اظهارداشت : تيم ملي كشتي كشورمان با تركيبي جوان دراين مسابقات حضورخواهد يافت و اردوي تيم ملي از روز بيستم دي ماه آغازخواهد شد و تمام تلاش فدراسيون كشتي و كادر فني كسب عنوان قهرماني دراين مسابقات است هرچند دستيابي به اين عنوان بستگي به شرايط سايرتيم ها و نفراتي كه با خود به اين مسابقات اعزام خواهند كرد دارد.

وي تصريح كرد: خوشبختانه تمامي شرايط براي ميزباني مطلوب مسابقات جام جهاني مهياست و شهرساري ازهر نظرآماده پذيرايي ازميهمانان اين مسابقات است و استان مازندران دريك بسيج عمومي تلاش دارد تا ميزباني شايسته براي مسابقات جهاني باشد و فدراسيون كشتي نيز دراين راه همه گونه حمايت را ازميزباني ساري انجام خواهد داد.

وي اضافه كرد : بمنظوربازديد نهايي ازامكانات ، تاسيسات و سالن مسابقات روز26 دي ماه به همراه دكترتوكل و آقاي خالدي عازم شهرساري خواهيم شد تا آخرين شرايط ميزباني اين شهررا براي برگزاري مطلوب مسابقات جام جهاني را مورد بازبيني قراردهيم.

طالقاني درخصوص انتخاب سرمربي تيم ملي كشتي كشورمان گفت : گزينه مورد نظرفدراسيون براي هدايت تيم ملي كشتي مشخص شده و توافقات لازم نيزدراين زمينه بعمل آمده و روز 20 دي ماه همرمان با آغاز اردوي تيم ملي سرمربي تيم ملي كشتي معرفي خواهد شد.

وي درمورد مجمع عمومي فدراسيون كشتي نيزگفت : مجمع فدراسيون كشتي ساعت 10 صبح روزبيستم دي ماه درمحل آكادمي كميته المپيك برگزارخواهد شد و طي آن دبيرجديد، ترازمالي ، برنامه ها و تقويم ورزشي سال آينده فدراسيون مورد بحث و تبادل نظرقرارخواهد گرفت.