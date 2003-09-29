نخست وزير اسپانيا به آلمان مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان ده روز پس از نشست سه جانبه سران آلمان ، فرانسه و انگليس در برلين پذيراي خوزه ماريا ازنار نخست وزير اسپانيا خواهد بود .

براساس اعلام بلا آندا سخنگوي دولت آلمان نخست وزير اسپانيا روزچهارشنبه براي ديدار با صدراعظم آلمان وارد برلين مي شود و قرار است روساي دو كشور پيرامون مسائل مختلف به گفتگو و تبادل نظر نمايند .

آندا در ادامه افزود : نتايج گفتگوي سران دو كشور فرانسه و آلمان حاكي از آن بود كه قرار است براي بهبود وضعيت سياست امنيتي اروپا تغييراتي در آن ايجاد شود .

سخنگوي دولت آلمان با مثبت ارزيابي كردن روابط دو كشور آلمان و اسپانيا خاطرنشان كرد : صدر اعظم آلمان همواره برتداوم اين رابطه تاكيد دارد .

وي همچنين اظهار داشت : عليرغم اختلاف نظر آلمان و فرانسه با كشوراسپانيا برسر مسئله جنگ عراق اين دو كشور تصميم دارند به منظور بهبود روابط خود با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بخصوص اسپانيا تلاش نمايند .

نخست وزير اسپانيا با ابراز خرسندي نسبت به ديدار و گفتگو با صدر اعظم آلمان و ساير مقامات اين كشور هدف از اين ديدار را نخست بهبود رابطه دوجانبه برلين، مادريد و سپس مسائل مربوط به اتحاديه اروپا اعلام كرد .

ازنارهمچنين خاطرنشان كرد با توجه به كنفرانسي كه به منظور بررسي چگونگي بازسازي عراق در مادريد پايتخت اسپانيا برگزار مي شود بطور قطع مسئله عراق يكي از مهمترين مباحث گفتگوي سران دو كشور خواهد بود .

آلمان اعلام كرده است كه در كنفرانس بازسازي عراق كه در تاريخ 23 و 24 اكتبر در مادريد پايتخت اسپانيا برگزار مي شود حضوري فعال خواهد داشت .

