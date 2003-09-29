تاثير تاسيس بورس فلزات بر افزايش بي رويه قيمت فلزات تكذيب شد

معاون اقتصادي و اموربين الملل بورس فلزات درگفت وگوبا خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: بورس فلزات در مدت يك ماه فعاليت خود به ثبات قيمتها كمك زيادي كرده ضمن اينكه تاثير اين بورس روي قيمتها ناچيز بوده است.

حيدر پوريان خاطر نشان كرد: در روز راه اندازي بورس فلزات قيمت هر كيلو مفتول مس هشت ميليمتري ، 16 هزار و 514 ريال بود كه در آخرين روز معامله در بورس قيمت آن به 16 هزار و 433 ريال كاهش يافت.

وي افزود: پس از راه اندازي بورس فلزات براي نخستين بار در كشور بازار موازي مس كه همان بازارغير رسمي مي باشد در حال حذف شدن است و هم اكنون قيمت پايه كشور بر اساس قيمت كشف شده در بورس فلزات است.

وي با اشاره به هدف بورس فلزات كه شفاف كردن قيمتها است گفت: شفاف شدن قيمتها نه تنها موجب ايجاد منفعت براي توليد كننده خواهد شد ، بلكه از افزايش بي رويه قيمتها نيز جلوگيري خواهد كرد.

وي لغو قيمتهاي مصوب ، تعيين قيمت كالا بر اساس عرضه و تقاضا و جلوگيري از ايجاد قيمتها و تقاضاي كاذب در راستاي سالم سازي در بازار فلزات را از سياستهاي اصلي بورس فلزات بيان كرد.

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا بورس فلزات سازماني دولتي است تاكيد كرد: بورس فلزات سازماني غير انتفاعي و خصوصي است كه در اداره ثبت شركتها به صورت خصوصي ثبت و به شكل خصوصي نيز اداره مي شود.

به گفته وي، بورس فلزات با كارخانجات دولتي تعامل خوبي دارد و آنها هم در آستانه خصوصي سازي هستند و اميد است كه اين سازمان با مديريت خصوصي به اهداف مورد نياز خود دست يابد.

وي تصريح كرد: سازمان بورس تحت نظارت شوراي عالي بورس به رياست بانك مركزي فعاليت مي كند.

پوريان همچنين به انتخاب كارگزاران بورس اشاره كرد و گفت: 11 كارگزار از ميان 75 كارگزار كه همگي از بخش غير دولتي هستند انتخاب و مشغول به كار شده اند