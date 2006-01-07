پيشنهاد روسيه مغاير منافع ملي است

محمد قاسمي در گفت و گو با خبرنگار"مهر" در اصفهان، به اين نكته اشاره كرد كه ايران ازسه سال پيش تاكنون فراز و نشيب هاي بسياري را در روند مذاكرات خود با آژانس و كشورهاي اروپائي پشت سر گذاشته است كه دربرخي مواقع نيز با پشتيباني روسيه همراه بوده است.

وي افزود: ايران بارها درروند مذاكرات هسته اي و چالش هاي آن از آغاز تا كنون به اين نكته اشاره كرده است كه فعاليتهاي غني سازي را به حالت تعليق در نخواهد آورد.

قاسمي گفت: درمهرماه سال جاري نيز با آغاز به كار سايت هسته اي اصفهان مجددا اروپائيان كه بارها بر خلاف توافق نامه هاي پاريس و تهران عمل كرده بودند، ازايران خواستند كه فعاليتهاي خود را به حالت تعليق در آورد، اما با هوشمندي مسئولان ايراني با مخالفت مواجه شدند وايران از اين حق مسلم خود دفاع كرد .

اين استاد دانشگاه گفت: اكنون كه روسيه اين بار با لحني ديگر اين مطلب را بيان مي كند و پيشنهاد مي كند غني سازي اورانيوم در روسيه انجام شود، اين سوال مطرح مي شود كه آيا اين پيشنهاد از سر دلسوزي است ياانها به فكر منافع خود هستند ؟ آنها اگر به فكر منافع ايران هستند، بهتر است از ايران در اين امر حمايت و پشتيباني كنند تا اين امر در كشورمان انجام شود و روند سريع تري پيدا كند .

اين محقق و پژوهشگر خاطر نشان كرد يكي ازانگيزه هاي روسيه براي پيشنهاد به ايران ، منافع روسيه در اين موضوع است و مسئولان پيگير پرونده هسته اي بايد با در نظر گرفتن همه ابعاد منافع و مصالح ملي تصميم گيري كنند .