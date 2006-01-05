با سفر رئيس جمهور و هيأت دولت گره‌ هاي توسعه استان قم باز مي ‌شود

سيد محمد ميرمحمدي در گفتگو با خبرنگار"مهر" در قم، با اشاره به سفر رييس جمهور به اين استان و برگزاري جلسه هيأت دولت در قم اظهار داشت: اميدواريم باحضور تمامي وزرا و شخص رييس جمهور در قم گره‌هاي توسعه استان با تخصيص اعتبارات ويژه بازگردد.

وي تأمين اعتبارات و تسهيلات پيش بيني شده را موجب افزايش انگيزه مديران استان براي حل مشكلات قم دانست و گفت: مردم قدردان و قانع قم همواره قدردان نعمات خداوند و تلاش مسؤولان كشور هستند.

نماينده مردم قم در مجلس با بيان اينكه استان قم در حال شكوفايي و بالندگي است، تصريح كرد: اگر به بركت سفر رييس جمهور و هيأت دولت تسهيلات لازم و اعتبارات مورد نياز طرح‌ها و زير ساخت‌ها تأمين شود، شهر قم در طول برنامه چهارم توسعه به جايگاه واقعي خود دست خواهد يافت.

وي ابراز اميدواري كرد در افق 4 سال آينده آب شيرين از سرشاخه‌ هاي دز به قم و روستاهاي آن و كارخانه سيمان 3 هزار تني كه كلنگ آن توسط وزير صنايع و معادن به زمين زده خواهد شد به بهره‌برداري برسد.

ميرمحمدي به احداث راه قم ـ گرمسار، اصلاح راه قم ـ نيزار، بهره‌برداري از راه آهن سريع السير تهران، قم، اصفهان اشاره كرد و افزود: اگر به بركت اين سفر 400 ميليارد تومان تسهيلات بخش صنعت ظرف 5 سال تأمين شود و مشكل آب، برق و گاز شهرك‌هاي صنعتي استان حل گردد بيش از 17 هزار شغل جديد ايجاد خواهد شد.

وي اتصال منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان به راه‌‌آهن سراسري، راه اندازي شهرك فناوري IT، راه‌اندازي كارخانجات فولاد و مراكز بزرگ قطعه سازي را از ديگر ضروريات شهر قم دانست.

ميرمحمدي گفت: در صورت تخصيص اعتبارات از سوي هيأت دولت مراحل اجرايي قطار شهري قم از سال آينده آغاز خواهد شد.

وي تسهيل دستيابي به درياچه نمك و راه اندازي چندين مجتمع فرهنگي را از ديگر طرح‌هاي ارائه شده به هيأت دولت ذكركرد و افزود: اميدواريم در اين سفر با افزايش بودجه اختصاصي به بيمارستان شهيد بهشتي از طرف هيأت دولت شاهد راه اندازي اين بيمارستان در سال آينده باشيم.

نماينده مردم قم خاطرنشان كرد: احداث بيمارستان تأمين اجتماعي؛ حل مشكل طرح ‌هاي حرم تا حرم و عمارياسر، احداث خوابگاه‌ هاي مورد نياز در پرديس قم، پرداخت بدهي تربيت بدني به آاستانه مقدسه، تقويت تيم‌هاي ورزشي براي حضور در ليگ‌هاي كشوري، تأسيس مراكز فرهنگي و ورزشي ويژة بانوان، احياي بافت فرسوده بازار و مسجد جامع قم، توسعه حريم بيت امام و احداث قسمت شرقي حرم مطهر حضرت معصومه(س) از ديگر طرح هايي است كه از سوي مسؤولان استان در جلسه هيأت دولت ارائه خواهد شد و اميدواريم با مساعدت هيات دولت ،مشكلات قم يكي پس از ديگري حل شود.