هفته گذشته ارزش دلار روند نزولي در مقابل ساير ارزهاي عمده را تجربه كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، هفته گذشته (منتهي به 27 سپتامبر سال 2003) ارزش دلار پس از نواساناتي در مقابل ارزهاي عمده، كاهش يافت.

در نخستين روز هفته گذشته و پس از انتشار خبر توافق گروه هفت (G7) در پايان نشست يك هفته اي خود در دوبي مبني بر ضرورت استفاده از انعطاف پذيرتر كردن نرخ برابري ارز و به تبع آن تضعيف احتمال ادامه مداخله بانك مركزي ژاپن در بازار ارز، ارزش دلار در مقابل ين به پايين ‌ترين سطح خود يعني 40/111 طي سه سال گذشته رسيد.

بر اساس گزارش ايران بورس، كشورهاي بزرگ صنعتي (G7) در بيانيه خود بر استفاده از نرخ ارز انعطاف پذيرتر براي رشد اقتصادي كشورها ، ضرورت اصلاحات گسترده ‌تر در سيستم مالي بين‌المللي بر اساس مكانيزم بازار و كمك موثر به خروج اقتصاد جهاني از عدم تعادل‌ها تاكيد كردند.

به طور كلي دلايل سقوط ارزش دلار در مقابل ارزهاي عمده در دوره مورد بررسي ناشي از تلقي بازار از بيانيه گروه هفت – كاربرد ارز انعطاف‌ پذيرتر- با وجود اظهارات مقام‌هاي رسمي ژاپن از تداوم سياست تضعيف ارزش ين، كاهش شاخص قيمت سهام وال‌استريت متاثر از تصميم سازمان اوپك (نشست روز 24 سپتامبر) مبني بر كاهش سقف توليدات نفت اعضاي خود به ميزان 900 هزار بشكه در روز از اول ماه نوامبر و انتشار ارقام ضعيف سفارش كالاهاي با دوام ماه اوت آمريكا در روز پنجشنبه بود.

اين در حالي بود كه با وجود ارايه گزارش بهتر از حد انتظار توليد ناخالص داخلي (GDP) ايالات متحده در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي كه در روز جمعه از سوي وزارت بازرگاني آمريكا منتشر شد، انتشار گزارش دلسرد‌ كننده دانشگاه ميشگان در اين روز بر كاهش شاخص اعتماد مصرف‌كننده آمريكا – از رقم 3/89 در ماه اوت به رقم 7/87 درماه سپتامبر- علاوه بر افت شاخص قيمت سهام نيويورك به پايين‌ترين سطح خود طي يك ماه گذشته درآخرين روز هفته، سبب شد تا فشارهاي نزولي بر ارزش دلار درمقابل ساير ارزها (به استثناي يورو) وارد شود.

بنابراين گزارش ، پيش‌بيني اوليه درباره شاخص اعتماد مصرف‌كننده در ماه سپتامبر رقم 5/88 بود. تحليل‌گران درمورد تحولات بازار ارز با تاكيد بر دلايل فوق، گفتند: سرمايه‌گذاران بيشترين توجه خود را به گزارش اشتغال و ارقام غير كارخانه‌اي آمريكا از سوي موسسه مديريت عرضه (ISM) اين كشور كه در روز جمعه 3 اكتبر منتشر مي‌شود معطوف كرده اند.

