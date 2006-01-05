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۱۵ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۴۸

صبح امروز و با سخنان معاون سياسي وزير كشور؛

سومين مجمع عمومي استانداران آغاز شد

سومين مجمع عمومي عادي استانداران جمهوري اسلامي ايران صبح امروز با سخنان علي جنتي معاون سياسي وزير كشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين نشست كه صبح امروز با حضور 55 نفر از استانداران سابق و جديد كشورمان درسالن اجتماعات وزارت كشور برگزار شد، علي جنتي معاون سياسي وزير كشور و عضو مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايران سخنراني كرد.

قرار بود در اين نشست وزير كشور نيز حضور يابد، اما به گفته مسئولان مجمع استانداران وي كه در استان كردستان به سر مي برد، به علت بدي آب و هوا تاكنون نتوانسته از طريق هوايي خود را به اين جلسه برساند.

همچنين در اين نشست علي اكبر رحماني استاندار سابق تهران كه رياست اين مجمع را بر عهده دارد ، گزارشي از عملكرد مجمع استانداران ارايه كرد.

بر اساس حكم مصطفي پور محمدي وزير كشور مهندس حسين طاهري استاندار سابق آذربايجان غربي و شرقي و تهران به عنوان دبير مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايران جايگزين حسن يونس سينكي استاندار سابق بوشهر شد.

ارائه گزارش توسط فرهمند زاد بازرس مجمع استانداران و تريبون آزاد براي ارايه ديدگاههاي استانداران عضو از ديگر برنامه هاي اين نشست است.

مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايران 152 عضو دارد و نشست هاي عمومي آن بر اساس اساسنامه هر 6 ماه يكبار برگزار مي شود.

کد مطلب 274378

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