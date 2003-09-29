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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۵:۳۹

دكتر سيد مصطفي مير پور در گفت و گو با مهر

باور هاي نادرست مردم عامل بالا رفتن سزارين است

باور هاي نادرست مردم عامل بالا رفتن سزارين است

آمار سزارين در كشور ما در بالاترين حد دنيا قرار دارد كه حدود 70 درصد در بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي ، و 90 درصد در بيمارستان هاي خصوصي اقدام به سزارين مي شود .

 د كتر سيد مرتضي مير پور در گفتگو باخبرنگار علمي خبرگزاري " مهر" در مورد آمار عمل جراحي سزارين در ايران گفت : آمارعمل جراحي سزارين در كشور ما در بالاترين حد دنيا قرار دارد كه حدود 70 درصد در بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي ، و 90 درصد در مراكز خصوصي اقدام به عمل سزارين مي شود .
وي افزود : در تمام دنيا آمار سزارين خيلي كمتر است و ما مقام اول سزارين دنيا را داريم . باور هاي نادرست مردم يكي از عوامل مهم بالا رفتن آمار سزارين در ايران است . عمل جراحي سزارين عوارض مختلفي از جمله خون ريزي بيشتر ، عوارض حاصل از جراحي و ...  را دارد كه در زايمان هاي طبيعي يا اين عوارض وجود ندارد و يا بسيار كم است . 
استاد يار دانشگاه علوم پزشكي ايران آمار سزارين را رو به افزايش دانست و گفت : تعرفه جديد وزارت بهداشت هم در رابطه با كاهش تعداد اين عمل جراحي موثر نبوده است .
اين متخصص بيماري هاي زنان و زايمان تصريح كرد : طبق آمار جهاني 60 تا 70 درصد زايمان ها بايد طبيعي باشند و در غير اين صورت سزارين هاي انجام شده بي مورد محسوب مي شوند . در مجموع بايد گفت همكاري پزشك و مادر در طول دوران بارداري و هنگام زايمان مي تواند زايمان طبيعي خوب وسالمي را به همراه داشته باشد ، مخصوصا پس از انقلاب كه تقريبا تمام پزشكان زنان و زايمان خانم هستند و حوصله و صبر براي انجام زايمان طبيعي را دارند .
وي افزود : وسايل كمكي نظير " فرسپس " يا " بادكش زايمان " در اطاق هاي زايمان ديگر كمتر به چشم مي خورد در صورتيكه اين ابزار از وسايل بسيار مهم و ضروري در زايمان هاي طبيعي به شمار مي روند .      

کد مطلب 27438

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