باور هاي نادرست مردم عامل بالا رفتن سزارين است

د كتر سيد مرتضي مير پور در گفتگو باخبرنگار علمي خبرگزاري " مهر" در مورد آمار عمل جراحي سزارين در ايران گفت : آمارعمل جراحي سزارين در كشور ما در بالاترين حد دنيا قرار دارد كه حدود 70 درصد در بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي ، و 90 درصد در مراكز خصوصي اقدام به عمل سزارين مي شود .

وي افزود : در تمام دنيا آمار سزارين خيلي كمتر است و ما مقام اول سزارين دنيا را داريم . باور هاي نادرست مردم يكي از عوامل مهم بالا رفتن آمار سزارين در ايران است . عمل جراحي سزارين عوارض مختلفي از جمله خون ريزي بيشتر ، عوارض حاصل از جراحي و ... را دارد كه در زايمان هاي طبيعي يا اين عوارض وجود ندارد و يا بسيار كم است .

استاد يار دانشگاه علوم پزشكي ايران آمار سزارين را رو به افزايش دانست و گفت : تعرفه جديد وزارت بهداشت هم در رابطه با كاهش تعداد اين عمل جراحي موثر نبوده است .

اين متخصص بيماري هاي زنان و زايمان تصريح كرد : طبق آمار جهاني 60 تا 70 درصد زايمان ها بايد طبيعي باشند و در غير اين صورت سزارين هاي انجام شده بي مورد محسوب مي شوند . در مجموع بايد گفت همكاري پزشك و مادر در طول دوران بارداري و هنگام زايمان مي تواند زايمان طبيعي خوب وسالمي را به همراه داشته باشد ، مخصوصا پس از انقلاب كه تقريبا تمام پزشكان زنان و زايمان خانم هستند و حوصله و صبر براي انجام زايمان طبيعي را دارند .

وي افزود : وسايل كمكي نظير " فرسپس " يا " بادكش زايمان " در اطاق هاي زايمان ديگر كمتر به چشم مي خورد در صورتيكه اين ابزار از وسايل بسيار مهم و ضروري در زايمان هاي طبيعي به شمار مي روند .

