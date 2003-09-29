پرسپوليس ؛ سپاهان، جنگ قدرت يا اعاده حيثيت؟

به گزارش خبرنگار" مهر" پرسپوليس براي اين ديدار كه ساعت 30: 17 فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادي تهران برگزارخواهد شد، هيچ بازيكن محروم و مصدومي ندارد.

بارسيدن علي دائي، يحيي گل محمدي وافشين پيرواني به شرايط بازي اكنون وينكوبگوويچ تمام بازيكنان خود رادراختياردارد تابتواند بهترين تركيب ممكن را روانه ديدار با مدافع عنوان قهرماني كند، گرفتن انتقام شكست فصل گذشته وباقي ماندن دركورس قهرماني مهمترين انگيزه پرسپوليس براي اين ديدار محسوب مي شود.

سرخ پوشان پايتخت كه بهترين خط حمله ليگ را دراختياردارند، قطعا نسبت به بازي با پيكان تغييراتي درتركيب خود خواهند داشت و به احتمال فراوان جشميدي، سلماني ومحمدوند با توجه به آمادگي شان طي روزهاي گذشته ازابتداي بازي با دوتركيب اصلي به ميدان خواهند رفت.

اما زردپوشان سپاهان كه درابتداي فصل نتايج نامطلوبي كسب كرده بودند، بابرد هفته گذشته مقابل فولاد اندكي به اوضاع خود سرو سامان دادند، ولي لازمه ادامه اين وضعيت كسب امتيازدراين بازي است.

سپاهان دراين ديدارجداازشاهين خيري كه به دليل دريافت كارت قرمز درهفته گذشته اجازه بازي ندارد، كميل ساشكووجابا موجيري را هم به دليل مصدوميت دراختيارنخواهد داشت، ولي درعين حال اين تيم آنقدربازيكن خوب دارد كه جاي خالي غايبانش را بپوشاند.

فرهاد كاظمي هرچقدراز بابت لغزش هاي خط دفاعي پرسپوليس خيالش آسوده است، به همان اندازه بايد نگران مدافعان كند وسنگين خود باشد كه براحتي برروي هرخطا حمله اي بازمي شود.



نتايج ديدار هاي فصل گذشته:

ديداررفت: سپاهان 2 (ادموند بزيك 28، محرم نويد كيا 87- پنالتي) پرسپوليس يك (علي انصاريان 63)

ديدار برگشت: پرسپوليس يك (علي انصاريان 83) سپاهان يك (محمد فرشباف) 62.