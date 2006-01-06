رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با تاكيد بر اينكه رفع مشكلات و دغدغه هاي پرسنل بيمارستانها از اهميت زيادي برخوردار است ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" گفت: براي ايجاد رضايت مردم از خدمات بهداشتي و درماني بايد رضايت كاركنان فعال در اين زمينه فراهم شود چون در صورت عدم رضايتمندي پرسنل به طور حتم خدمات مناسبي هم به بيماران ارائه نخواهد شد.

دكتر عليرضا زالي با بيان اينكه تغيير وضعيت معيشتي كاركنان وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي مي تواند تاثير زيادي در افزايش كيفيت خدمات بهداشتي و درماني ارائه شده به بيماران داشته باشد ، گفت: هم اكنون پرسنل بهداشت و درمان به علت وجود تفاوتهاي چشمگير حقوقي آنها با كاركنان برخي از دستگاههاي دولتي ، احساس رضايتمندي ندارند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تصريح كرد: پرسنل بهداشت و درمان به طور مستقيم با جان مردم در ارتباط هستند بنابراين توجه به وضع معيشتي و حقوقي آنها از اهميت زيادي برخوردار است. چرا كه افراد فعال در حوزه بهداشت و درمان براي ارائه خدمات بهتر بايد دغدغه اي نداشته باشند.

وي اظهار داشت: تا زماني كه رضايتمندي ارائه كنندگان خدمات بهداشتي و درماني تامين نشود نبايد انتظار داشت نارضايتي مردم از اين خدمات رفع شود. چرا كه عدم رضايتمندي پرسنل بهداشت و درمان به صورت ناخودآگاه در انگيزه و كيفيت خدمات ارائه شده توسط آنها تاثير نامطلوب مي گذارد.