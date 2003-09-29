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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۲۳

در صورت تحت پوشش قرار گرفتن در سازمان تاكسيراني :

مسافر برهاي شخصي خودروي سمند دريافت مي كنند

مسافر برهاي شخصي خودروي سمند دريافت مي كنند

دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهر هاي كشور اعلام كرد : مسافربر شخصي در صورتيكه تحت پوشش سازمان تاكسيراني قرار بگيرند ، از مزيت نوسازي ناوگان تاكسيراني و تبديل آنها به سمند استفاده كنند .

دبير شوراي عالي ترافيك شهرهاي كشور در گفتگو با خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : تا پايان سال جاري تمام خودروهاي مسافر بر شخصي موظف هستند تا تحت پوشش سازمان تاكسيراني قرارگرفته و پلاك نارنجي دريافت كنند و در غير اين صورت حق حمل مسافر با خودروي شخصي را نداشته و در صورت رويت توسط مامورين راهنمايي و رانندگي با آنها برخورد قانوني خواهد شد . 

مهندس محمد رئوفي افزود : خودروهاي مسافر بر شخصي نيز در صورتي كه تحت پوشش سازمان تاكسيراني قرار بگيرند ، مي توانند مانند تاكسي هاي فرسوده سازمان تاكسيراني ،  از مزاياي نوسازي ناوگان و تبديل به احسن نمودن خودروي فرسوده شان ، بهره مند شوند .

وي  با بيان اينكه نوسازي ناوگان تاكسيراني در خصوص  تاكسي هاي بالاي 15 سال اجرا مي شود، اظهار داشت :  در امر نوسازي ناوگان تاكسيراني و تبديل به احسن نمودن تاكسي هاي فرسوده ،  هرچه تاكسي ها فرسوده تر بوده واز  عمر بيشتري نسبت به ساير تاكسي ها برخوردار باشند ، براي تبديل به احسن شدن و تعويض تاكسي خود با خودروهاي سمند نو ، در اولويت هستند و خودروهاي مسافر بر شخصي تحت پوشش تاكسيراني نيز در صورت داشتن شرايط ذكر شده ، از اين امتياز بهره مند خواهند شد .

رئوفي افزود :  مسافر برهاي شخصي پس از  مراجعه به سازمان تاكسيراني و ثبت نام از سوي اين سازمان به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي معرفي مي شوند و پلاك آنها باطل شده و ا پلاك نارنجي را از نيروي انتظامي دريافت مي كنند .

کد مطلب 27441

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