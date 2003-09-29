مسافر برهاي شخصي خودروي سمند دريافت مي كنند

دبير شوراي عالي ترافيك شهرهاي كشور در گفتگو با خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : تا پايان سال جاري تمام خودروهاي مسافر بر شخصي موظف هستند تا تحت پوشش سازمان تاكسيراني قرارگرفته و پلاك نارنجي دريافت كنند و در غير اين صورت حق حمل مسافر با خودروي شخصي را نداشته و در صورت رويت توسط مامورين راهنمايي و رانندگي با آنها برخورد قانوني خواهد شد .

مهندس محمد رئوفي افزود : خودروهاي مسافر بر شخصي نيز در صورتي كه تحت پوشش سازمان تاكسيراني قرار بگيرند ، مي توانند مانند تاكسي هاي فرسوده سازمان تاكسيراني ، از مزاياي نوسازي ناوگان و تبديل به احسن نمودن خودروي فرسوده شان ، بهره مند شوند .

وي با بيان اينكه نوسازي ناوگان تاكسيراني در خصوص تاكسي هاي بالاي 15 سال اجرا مي شود، اظهار داشت : در امر نوسازي ناوگان تاكسيراني و تبديل به احسن نمودن تاكسي هاي فرسوده ، هرچه تاكسي ها فرسوده تر بوده واز عمر بيشتري نسبت به ساير تاكسي ها برخوردار باشند ، براي تبديل به احسن شدن و تعويض تاكسي خود با خودروهاي سمند نو ، در اولويت هستند و خودروهاي مسافر بر شخصي تحت پوشش تاكسيراني نيز در صورت داشتن شرايط ذكر شده ، از اين امتياز بهره مند خواهند شد .

رئوفي افزود : مسافر برهاي شخصي پس از مراجعه به سازمان تاكسيراني و ثبت نام از سوي اين سازمان به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي معرفي مي شوند و پلاك آنها باطل شده و ا پلاك نارنجي را از نيروي انتظامي دريافت مي كنند .