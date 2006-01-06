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۱۶ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۵۵

در دانشگاه اميركبير :

آموزش مهارت هاي زندگي به عنوان واحد درسي ارائه مي شود

مسئول مركز مشاوره دانشگاه صنعتي اميركبير گفت : طبق برنامه مركز مشاوره دانشگاه صنعتي اميركبير مقرر شده است آموزش مهارت هاي زندگي همراه با تنظيم خانواده در قالب 2 واحد درسي ارائه شود.

دكتر "اميرپور" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: ماهيانه حدود 90 دانشجو به دليل عدم سازگاري و نداشتن راهكارها و شيوه هاي مبارزه با مشكلات به مركز مشاوره مراجعه مي كنند.

وي عمده ترين راهكار جهت رفع مشكلات دانشجويان را اجراي رويكرد پيشگيرانه عنوان كرد و افزود: آموزش و اطلاع رساني اوليه در زمينه مهارت هاي زندگي، چاپ و تكثير بروشورهاي علمي روانشناسي، استفاده از نشريات، پخش فيلم، انجام تست هاي روانشناختي و جلسات روان درماني نقش مهمي در كاهش مشكلات دانشجويان دارد.

"اميرپور" بررسي نگرش دانشجويان در امر ازدواج و بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سبك زندگي دانشجويان را از مهم ترين برنامه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي مركز مشاوره دانشگاه صنعتي اميركبير عنوان كرد. 

کد مطلب 274426

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