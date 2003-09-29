جمهوري چك ، مجارستان و نروژ نمايندگانشان را معرفي كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ازسايتهاي اينترنتي، كشورهاي جمهوري چك، نروژو مجارستان نمايندگان خود را درمراسم آكادمي اسكارمعرفي كردند.

فيلم " زيلاري" به كارگرداني "اندرج تروجان" به نمايندگي ازجمهوري چك دراين رقابتها حضورخواهد داشت اين درشرايطي است كه فيلم هاي اين سرزمين تا به حال بر راي هيات داوران آكادمي اسكار تاثيرات بسزايي برجاي گذاشته اند.

فيلم "كوليا" به كارگرداني " ژان سوراك" ازجمهوري چك كه درسال 1997 تند يس بهترين فيلم خارجي را ازآن خود كرد گواهي براين ادعاست . فيلمهاي "مشاهده نزديك ترنها" و"مغازه اي درهاي استريت" ديگرآثاراين كشورهستند كه درسالهاي 1967 و1965 به اين مهم دست يافتند.

كشورمجاستان فيلم " فوريس" ساخته " بند وك فيليگوف" را به عنوان نماينده اش دراين رقابتها معرفي كرد .اين اثر ازحضور هنرپيشگان غيرحرفه اي درنقشهاي اصلي سود جسته وهفت داستان جداگانه را روايت مي كند.فيلم " داستانهاي آشپزخانه " نمايندگي كشورنروژ را برعهده دارد. اين اثركه ازحضور" بنت هارمر" درسمت كارگردان سود مي جويد نگاهي طنزآميز به تلاش دانشمندان نروژي براي طراحي يك آشپزخانه بي عيب ونقص دارد. آكادمي اسكاردرروز27 ژانويه (7 بهمن) نامزدهاي بخش بهترين فيلم خارجي را معرفي مي كند . اين آثار در روز 29 فوريه (9 اسفند) براي كسب تنديس به رقابت مي پردازند.