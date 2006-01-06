نشريات تخصصي در زمينه صدور مجوز و توزيع حمايت مي شوند

عليرضا مختارپور معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر" در زمينه حمايتهاي وزارت ارشاد از نشريات تخصصي، با اعلام اينكه در حال حاضر 2600 تقاضا در نوبت اخذ مجوز هستند، گفت: اين درخواستها از سال 79 در نوبت هستند و به هيئت نظارت بر مطبوعات تأكيد شده است، از اين پس براي ارائه مجوز، نشريات تخصصي در اولويت قرار گيرند .

وي در مورد ديگر حمايتهاي معاونت مطبوعاتي از نشريات تخصصي، يادآورشد: در مرحله بعد و زمان انتشار، نشرياتي كه به صورت منسجم و مرتب منتشر شوند براي دريافت اخذ حمايتهاي مختلف وزارت ارشاد در اولويت خواهند بود .

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تأكيد بر اينكه نشريات تخصصي تعريف مشخصي دارند و به هر نشريه اي كه به مطالب خاص بپردازد، اطلاق نمي شود، افزود: پيش بيني شده از سال آينده در زمينه توزيع نشريات تخصصي نيز كمك و حمايتهايي داشته باشيم .

وي با اشاره به اينكه طرح توزيع بسته بندي نشريات تخصصي به مسئولان آنها ارائه شده است، گفت: اين شيوه توزيع مانع از آسيب ديدن نشريه شده و چنانچه برگشتي وجود داشته باشد، سالم و با كيفيت لازم خواهد بود .

مختارپور با اعلام اينكه اين نشريات تخصصي سالم و برگشتي، از سوي معاونت مطبوعاتي دريافت و در اختيار مراكز مربوطه قرار مي گيرند، افزود: اين نشريات تخصصي از سوي دستگاههاي مرتبط مورد استفاده و بهره برداري لازم قرار خواهند گرفت .

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تأكيد كرد: اين نشريات غير از شماره هايي خواهند بود كه براي قرار گرفتن در كتابخانه هاي تخصصي از صاحبان نشريات دريافت مي شوند .