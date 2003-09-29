مجموعه بازار تاريخي تهران ، سامان دهي مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني سازمان ميراث فرهنگي كشور ، بازار تهران ، همراه ديگر بناهاي تاريخي محدوده خود مانند مسجد امام ، مسجد جامع و... از مجموعه هاي مهم تاريخي و هنري شهر تهران است .

بر اساس اين گزارش ، رشد ، گسترش و پيشرفت سريع تهران ، معماري سنتي بازار را دچار آشفتگي كرده است ، بخش هاي زيادي از بازار، نوسازي و يا بازسازي شده و تناسب موجود ميان بخش هاي مختلف آن از بين رفته است .

در حال حاضر، بخش هاي قديمي و جالب توجه بازار يعني سردر بازار، در سمت سبزه ميدان ، بازار امير ، چهارسوق بزرگ ، تيمچه هاي حاجب الدوله ، علاءالدوله، قيصريه و مهديه و نيز بخش هايي از بازار كه در ارتباط با مسجد امام ، مسجد جامع و بناهاي تاريخي ديگر است كه به دليل بازسازي هاي بي رويه ، به بافت تاريخي و سنتي اين اماكن لطمه هاي جدي وارد شده است .

به دنبال افزايش نگراني هاي مسئولان، در مورد تخريب بافت قديمي بازار تهران ، طرح جامع نوسازي ، بهسازي و تجهيز اين بازار ، تا چند ماه آينده تدوين مي شود وبافت تاريخي و اصالت بازار تهران ، احياء خواهد شد .