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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۵۷

به منظور حفظ بافت تاريخي

مجموعه بازار تاريخي تهران ، سامان دهي مي شود

مجموعه بازار تاريخي تهران ، سامان دهي مي شود

مجموعه بازار تاريخي تهران ، كه در بافت قديمي و تاريخي شهر واقع شده و در معرض تخريب قرار دارد ، به زودي سامان دهي مي شود .

 

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني سازمان ميراث فرهنگي كشور ، بازار تهران ، همراه ديگر بناهاي تاريخي محدوده خود مانند مسجد امام ، مسجد جامع و... از مجموعه هاي مهم تاريخي و هنري شهر تهران است .
بر اساس اين گزارش ، رشد ، گسترش و پيشرفت سريع تهران ، معماري سنتي بازار را دچار آشفتگي كرده است ، بخش هاي زيادي از بازار، نوسازي و يا بازسازي شده  و تناسب موجود ميان بخش هاي مختلف آن از بين رفته است  .
در حال حاضر، بخش هاي قديمي و جالب توجه بازار يعني سردر بازار،  در سمت سبزه ميدان ، بازار امير ، چهارسوق بزرگ ، تيمچه هاي حاجب الدوله ، علاءالدوله، قيصريه و مهديه و نيز بخش هايي از بازار كه در ارتباط با مسجد امام ، مسجد جامع و بناهاي تاريخي ديگر است كه به دليل بازسازي هاي بي رويه ، به بافت تاريخي و سنتي اين اماكن لطمه هاي جدي وارد شده است .
به دنبال افزايش نگراني هاي مسئولان، در مورد تخريب بافت قديمي بازار تهران ، طرح جامع نوسازي ، بهسازي و تجهيز اين بازار ، تا چند ماه آينده تدوين مي شود وبافت تاريخي و اصالت بازار تهران ، احياء خواهد شد .

کد مطلب 27445

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