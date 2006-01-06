تا كنون 33 تن زعفران از كشاورزان خريداري شد

حسين سابقي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با ا شاره به ادامه روند خريد توافقي زعفران افزود: تا زماني كه كشاورزان زعفران آماده تحويل به مراكز خريد داشته باشند ، مراكز خريد آمادگي لازم را براي خريد محصول دارند .

وي درمورد قيمت زعفران در بازار گفت: زعفران عرضه شده در بازار در صورتي كه با كيفيت و داراي استانداردهاي لازم باشد با همان قيمت خريد توافقي خريداري مي شود .

سابقي با اشاره به اينكه كاهش قيمت زعفران در بازار مربوط به عرضه محصول با كيفيت پايين است ، تصريح كرد: يقينا زعفران عرضه شده در بازار كه با قيمت پايين خريداري شده است يا مربوط به سالهاي گذشته بوده و يا درست فرآوري نشده است .

وي با مثبت ارزيابي كردن طرح خريد توافقي زعفران تاكيد كرد: طرح خريد توافقي زعفران بويژه در مورد آموزش بسيار موفق بود بطوريكه در طول سالهاي گذشته علي رغم صرف هزينه براي آموزش و ارائه خدمات و تجهيزات به كشاورزان براي بالابردن كيفيت زعفران اما كيفيت اين محصول تغييري نكرد اما امسال با اجراي اين طرح كشاورزان مجبور به عرضه زعفران با كيفيت شدند .

سابقي يكي ديگر از امتيازات طرح خريد توافقي زعفران را تنظيم بازار اين محصول دانست و گفت: مشكلات موجود در بازار زعفران موجب شده بود كه سال گذشته قيمت زعفران با كيفيت پايين بيايد و اين درحالي است كه امسال و با اجراي اين طرح ، قيمت زعفران مرغوب افزايش داشته است.