مديريت مصرف گاز در ايران وجود ندارد/ ايران بايد در تامين گاز اروپا نقش خود را به خوبي ايفا كند

محمد ملاكي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره تجربه خود در شركت ملي گاز ايران گفت : بارها مطرح شده است كه ايران از نظر داشتن ذخاير گازي مقام دوم را دارد اما از نظر مقايسه جهاني تاكنون نتوانسته نقش اساسي را در دنيا ايفا كند .

وي افزود : به اعتقاد من ايران بايد به سويي حركت كند كه علاوه بر تامين نيازهاي داخلي ، بتواند جايگاه خود را در دنيا مستقيم يا غير مستقيم از طريق فن آوري هاي مرتبط با آن به دست آورد .

وي گفت : اين امر از اهداف اصلي استراتژي گاز محسوب مي شود كه متاسفانه تاكنون ناديده گرفته شده است .

ملاكي با اشاره به بحث گاز در داخل كشور گفت : جايگاه گاز در داخل كشور ، جايگزيني آن به ميزان حداكثر ، توسعه گاز براي تزريق به ميادين نفتي و صادرات است ولي بايد كاري كنيم كه بتوانيم در اصلاح سيستم ها و نظامات در دنيا حرف اول را بزنيم .

وي اضافه كرد : متاسفانه در كشور ما عليرغم اينكه به سهم اساسي گاز دير توجه شده است اما امروز شاهد هستيم كه يك اقبال عمومي بسيار فراواني به مصرف گاز ايجاد شده است .

وي در ادامه اظهار داشت : اما نكته قابل توجه اين است كه مديران اگر بخواهند به همه مسائل گاز رسيدگي كنند بايد اختياراتي فراتر از اختيارات كنوني داشته باشند چرا كه با اختيارات كنوني تحقق همه اهداف بسيار مشكل و حتي غير ممكن است .

وي با اشاره به مناقشه روسيه و اوكراين برسر قيمت گاز گفت : اين امر موجب شد اروپايي ها به نقش ايران به عنوان يكي ديگر از منابع تامين كننده انرژي توجه جدي تري داشته باشند و ايران نيز در اين ميان بايد نقش خود را به خوبي ايفا كند .

ملاكي در پايان گفت : درمجموع بايد نتيجه گرفت كه در ايران مديريت جدي بر مصرف گاز وجود نداشته و از سويي ديگر در بخش مصرف هيچ اهرم اساسي نيز وجود ندارد .