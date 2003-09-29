ادعاي رژيم صهيونيستي درباره سليمانپور تائيدي بر تاثير گرفتن دادگاه آرژانتين از لابي صهيونيستها است

به گزارش خبرنگار سياسي" مهر" ، عبدالله رمضانزاده سخنگوي هيات دولت در ادامه مصاحبه مطبوعاتي خود با خبرنگاران در خصوص اخباري كه مبني بر مبادله سليمانپور و اسراي اسرائيلي مطرح ميشود گفت: ما در قضيه مبادله اي كه مطرح شده است و در مورد هادي سليمانپور طرف حساب رژيم صهيونيستي نيستيم و هيچ زنداني و اسير صهيونيست نداريم و مسئله آقاي سليمانپور هيچ ارتباطي به صهيونيست ها ندارد و در اصل اين مسائلي كه رژيم صهيونيستي مطرح مي كند نشان از لابي آنها در جريان دادگاه آرژانتين است و قضيه آقاي سليمانپور ميان دولت ايران و دولت انگليس مطرح است و هيچ ارتباطي به رژيم صهيونيستي ندارد.

دبير هيات دولت در خصوص سفر هيات سوري به ايران گفت: سفر معاون اول رئيس جمهور سوريه به ايران كاملا با اهداف پيش بيني شده قبلي در جهت توسعه روابط دو جانبه در شرايط خاص منطقه صورت گرفته و از نظر ما سوريه و ايران مسائل مشتركي در منطقه دارند و با توجه به مسائل عراق و همسايگي ما دو كشور با آن و همچنين مسائل مربوط به فلسطين همكاريهاي مشتركي را مي طلبيد كه در نتيجه آن اين سفر انجام شد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آقاي مظاهري عنوان كرده است كه بدنبال كاهش نرخ سود بانكي هستيم گفت: يكي از اهداف مهم اقتصادي دولت در چارچوب برنامه جامعي كه براي اقتصاد ملي ديده شده كاهش نرخ سود بانكي است اما بررسي ها در اين مورد هنوز به نتيجه كامل و مشخص نرسيده كه هر زمان بررسي ها به اتمام رسيد مطرح مي كنيم.

رمضان زاده در خصوص همكاري ايران با آژانس انرژي اتمي تاكيد كرد: ما باز هم تاكيد مي كنيم كه در چارچوب معاهدات امضاء شده و همكاريهاي آينده با سازمان انرژي اتمي اقدام خواهيم كرد و فراتر از آن انجام نمي دهيم.

سخنگوي هيات وزيران در پاسخ به خبرنگار سياسي "مهر" درباره جزاير سه گانه گفت: ما جزاير سه گانه را كاملا ايراني ميدانيم و فكر ميكنيم كه ادعاهاي مطرح شده با مذاكرات طرفين به حل مسئله بيانجامد و در اين شرايط ما اصلا فكري به اين جزاير نمي كنيم و آن را براي خود مسئله حادي نمي دانيم چون اين جزاير متعلق به ايران است.

وي در پاسخ به خبرنگاري كه در خصوص مقاله اي كه ماهنامه آفتاب چاپ كرده بود گفت: طبيعتا ما در اين زمينه هيات نظارت بر مطبوعات را داريم كه بعنوان اولين نهادي است كه از همه ارگانها در آن حضور دارند و تذكر دادن اوليه نسبت به خطاهاي احتمالي مطبوعات مربوط به هيات نظارت مي باشد و اميدواريم همه مطبوعات حضور اين هيات را به رسميت بشناسد.

رمضان زاده در پاسخ به سوالي در خصوص مسائل مربوط به پرونده زهراكاظمي گفت: اين قضيه براي كشور مناسب نبوده و تبعاتي در وجهه بين المللي كشور و ارتباط و فعاليت دولت ايران و كانادا از جمله بيانيه شوراي حكام عليه ما به اين مسئله بستگي داشت .

وي اضافه كرد: اميدواريم كه دادگاه ، عادلانه و مطابق با واقعيت ، ابهامات را روشن كند كه از جمله اين ابهامات اين است كه چرا كشته شدن زهرا كاظمي تحت عنوان سكته مغزي و يا بيماري اعلام شده است اما انتظاري كه ميرود اين است كه دادگاه به نحوي حركت كند كه ابهامات رفع شود و وزارت اطلاعات هنوز بر اين امر مصر است كه به واقعيات هنوز توجه كامل نشده و حتما در دادگاه همه موارد و استنادات را ارائه خواهد داد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 120 حكم از سوي كميته هاي انضباطي دانشگاهها صادر شده است گفت: انتظار ما اين است كه همه برخوردها با دانشجويان در همه زمينه ها در چارچوب كميته هاي انضباطي شكل بگيرد و برخورد با دانشجو و نخبگان دانشگاه بايد در چارچوب ضوابط صورت گيرد و ما از اين اقدام كه مسائل دانشجويان و حتي تحركات سياسي آنها از طريق كميته هاي انضباطي حل شود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا مسئولين در خصوص شركتهاي طرف قرداد در قضيه ميدان نفتي دشت آزادگان اطلاعاتي ارائه نمي كنند گفت: بدليل اينكه منافع كشور در اين مسئله لحاظ شده است تا عقد قرارداد بايد اسامي شركتها را مسكوت بگذاريم ، ما مي دانيم كه طرف ژاپني بسيار مايل است كه بداند با چه شركتهايي وارد مذاكره شده ايم.

رمضان زاده در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا جمهوري اسلامي ايران قبل از ضرب الاجل شوراي حكام جواب ميدهد گفت: نحوه و زمان پاسخگويي ما بستگي به مذاكرات درحال انجام فعلي دارد.

رمضان زاده در خصوص اعلام تعطيلي نمايشگاه بين المللي تهران توسط شهرداري گفت: بعضي از ما گاهي اوقات كه با مشكلي روبرو ميشويم تصميم به پاك كردن صورت مسئله مي گيريم ، بنابراين نبايد عدم توانايي شهرداري درحل و فصل مسئله ترافيك در طول نمايشگاه را در زمانهاي خاص پاك كردن صورت مسئله حل كرد و از نظر ما با توجه به قراردادها و برنامه ها اين كار به صلاح اقتصاد كشور نيست و درحال حاضر نمي بايد چنين تصميم عجولانه اي گرفته شود و به نظر مي رسد اين تصميمات با اهداف در واقع غير كارشناسي شكل ميگيرد.

سخنگوي هيات وزيران در خصوص معرفي وزير علوم جديد گفت: رئيس جمهور در مهلت مقرر وزير علوم را معرفي مي كنند.

رمضان زاده در خصوص مسائل سياسي داخل كشور گفت: در دنياي جديد سياست ، سياست خارجي دنباله سياست داخلي است و ما براي انسجام بخشيدن به سياست خارجي بايد در داخل اقداماتي را انجام دهيم و وفاق جمعي بر محور قانون و بر اساس خواست اكثريت جامعه و جلوگيري از تحميل خواست اقليت بر اكثريت است.

وي در خصوص اخطار رئيس جمهور به ارگانها گفت: رئيس جمهوري در همه موارد تخلف از قانون، اخطار قانون اساسي نميدهد بلكه تخلف از قانون اساسي را اخطار مي دهد اما در زمينه دفاتر نظارتي شوراي نگهبان هم دستور بررسي را ارئه كردند.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه ژاپني ها در ميدان نفتي آزادگان مبالغي را تحت عنوان كمك به ايران ارائه كردند در مورد بازپرداخت اين مبلغ گفت: معمولا كمك را بر نمي گردانند.

وي در خصوص ادامه روند فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان گفت: ما فكر مي كنيم كه همه ابعاد حكومت موظف هستند كه فارغ از مصلحتي كه تشخيص مي دهند به قانون اساسي پايبند باشند، اما در مورد اين دفاتر تاكيد ما بر موضع سازمان مديريت و برنامه ريزي است.

وي در خصوص اظهارات نوه امام خميني ره در آمريكا گفت: در اين مورد بحثي در دولت نشده است وهمه شهروندان ايراني در داخل و خارج ايراني مي توانند اظهار نظر كنند.

رمضان زاده در خصوص ادامه بازداشت فعالان سياسي گفت: متاسفانه اخبار خوبي در مورد افراد بازداشت شده به ما نرسيده است كه اميدوارم صحت نداشته باشد و در تمام موارد كه به رئيس جمهور ارجاع شده دستور پيگيري داده شده است.

رمضان زاده در خصوص فشارهاي موجود از سوي آمريكا گفت: فشارهاي آمريكا طي 25 سال گذشته تغييري نكرده است و همين باعث شده كه نتوانيم در مورد همكاري و ارتباط با آمريكا تصميم بگيريم.

