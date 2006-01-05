50 درصد اعتبارات عمران شهري از محل پروژه هاي مشاركتي تامين مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد ابراهيم رئيسيون در آيين معارفه علي اصغر دانشگر شهردار منطقه يك مشهد افزود: اين ميزان معادل دو هزار ميليارد ريال بوده كه قرارداد آن با بخش هاي خصوصي از جمله آستان قدس رضوي و شركت سپاد منعقد شده است.

وي گفت: پنج هزار ميليارد ريال مجموع اعتبارات عمران شهري سال جاري شهرداري مشهد بوده كه 2200ميليارد ريال آن از محل درآمدهاي اين نهاد مردمي اختصاص يافته است.

رئيسيون افزود: همچنين 1200ميليارد سهم سازمانهاي وابسته به شهرداري مشهد امسال صرف اجراي پروژه هاي عمران خدمات شهري خواهد شد.

رئيسيون از تند شدن آهنگ سازندگي در عمران و آباداني شهر مشهد خبر داد و گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده شهر مشهد در آستانه يك تحول و جهش اساسي قرار گرفته است.

وي اظهار داشت: پروژه هاي مهم عمراني در شهر مشهد در حال اجراست كه ميدان شهدا، قطار شهري، پل ها، تقاطع ها ، تعريض خيابان هاي منتهي به حرم مطهر، بازپيرايي بوستانها، گسترش فضاي سبز شهري و ساخت پايانه بزرگ مسافربري مشهد از جمله اين پروژه ها مي باشد.

معاون اداري و مالي شهرداري مشهد با اشاره به اينكه مديريت درآمد و هزينه با هم توسط اين نهاد مردمي انجام مي گيرد گفت: براي تحقق شاخص دوم نياز به تدوين برنامه هاي ويژه كارشناسي است.

وي اضافه كرد: شهرداريهاي مناطق مشهد براي تحقق درآمد و هزينه كرد مطلوب نيازمند پشيباني مردمي است.

معاون اداري و مالي شهرداري مشهد به اندك بودن شمار پروژه هاي عمراني در حوزه خدماتي شهرداري منطقه يك (غرب مشهد) اشاره كرد و گفت: حجم فعاليت هاي عمراني در شهرداري منطقه يك در مقايسه با ديگر مناطق شهرداري از رقم پاييني برخوردار است.

وي از تدوين كليات طرحي با هدف افزايش پروژه هاي عمراني و زير ساخت هاي شهري غرب مشهد خبر داد.