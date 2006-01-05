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۱۵ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۵۱

سفر تيم ملي فوتسال ايران به امارات لغو شد

سفر تيم ملي فوتسال ايران به امارات لغو شد

تيم ملي فوتسال كشورمان كه قرار بود براي برگزاري چندديدار دوستانه راهي امارات شود به دليل درگذشت امير دبي سفر خود را لغوكرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" براساس اعلام فدراسيون فوتبال تيم فوتسال ايران كه قراربود تورنمنتي را با حضورچند تيم فوتسال درامارات انجام دهد، به اين سفرنخواهد رفت.
محمد صاق درودگررئيس كيمته فوتسال ضمن تاييد اين خبراعلام كرد: به احتمال زياد اين سفر و انجام بازي در تورنمنت امارات كنسل خواهد شد. لغو اين ديدارها به خاطردرگذشت شيخ امارات است. البته اين موضوع قطعيت پيدا نكرده اما بسيارمحتمل است كه اين بازي انجام نشود.

کد مطلب 274483

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