سفر تيم ملي فوتسال ايران به امارات لغو شد

به گزارش خبرنگار" مهر" براساس اعلام فدراسيون فوتبال تيم فوتسال ايران كه قراربود تورنمنتي را با حضورچند تيم فوتسال درامارات انجام دهد، به اين سفرنخواهد رفت.

محمد صاق درودگررئيس كيمته فوتسال ضمن تاييد اين خبراعلام كرد: به احتمال زياد اين سفر و انجام بازي در تورنمنت امارات كنسل خواهد شد. لغو اين ديدارها به خاطردرگذشت شيخ امارات است. البته اين موضوع قطعيت پيدا نكرده اما بسيارمحتمل است كه اين بازي انجام نشود.

