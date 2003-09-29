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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۲۴

سومين گردهمايي نمايندگان نشريات رشد در تهران برگزار مي شود

سومين گردهمايي سراسري نمايندگان نشريات رشد نهم و دهم مهر ماه سال جاري در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر مدير كل دفتر انتشارات كمك آموزشي و مدير مسئول نشريات رشد با اشاره به اين اينكه در اين گردهمايي راهكارهاي بهبود كيفي و كمي نشريات رشد بررسي خواهد شد گفت : همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد 26 عنوان نشريه تخصصي و عمومي كه توسط دفتر انتشارات كمك آموزشي توليد شده بود بين دانش آموزان ، معلمان و دست اندركاران آموزش و پرورش كشور توزيع شد .

حاجيان زاده  تيراژ سالانه 26 عنوان نشريه تهيه شده در اين دفتر را 22 ميليون نسخه اعلام كرد و افزود : درمهر ماه سال جاري نخستين شماره نشريه تخصصي رشد زمين شناسي نيز به جمع خانواده نشريات رشد پيوست .

 وي ادامه داد : به برگزيدگان مسابقه عكس مهر در گردهمايي سراسري نمايندگان نشريات رشد جوايزي اعطا مي شود ، همچنين فراخوان دومين دوره عكس مهر ، آذرماه سال جاري منتشر مي شود .

وي همچنين از قرار گرفتن نسخه PDF  كليه نشريات رشد بر روي وب سايت اختصاصي اين دفتر با آدرس www.roshdmag.org خبر داد .

کد مطلب 27450

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