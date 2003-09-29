سومين گردهمايي نمايندگان نشريات رشد در تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر مدير كل دفتر انتشارات كمك آموزشي و مدير مسئول نشريات رشد با اشاره به اين اينكه در اين گردهمايي راهكارهاي بهبود كيفي و كمي نشريات رشد بررسي خواهد شد گفت : همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد 26 عنوان نشريه تخصصي و عمومي كه توسط دفتر انتشارات كمك آموزشي توليد شده بود بين دانش آموزان ، معلمان و دست اندركاران آموزش و پرورش كشور توزيع شد .

حاجيان زاده تيراژ سالانه 26 عنوان نشريه تهيه شده در اين دفتر را 22 ميليون نسخه اعلام كرد و افزود : درمهر ماه سال جاري نخستين شماره نشريه تخصصي رشد زمين شناسي نيز به جمع خانواده نشريات رشد پيوست .

وي ادامه داد : به برگزيدگان مسابقه عكس مهر در گردهمايي سراسري نمايندگان نشريات رشد جوايزي اعطا مي شود ، همچنين فراخوان دومين دوره عكس مهر ، آذرماه سال جاري منتشر مي شود .

وي همچنين از قرار گرفتن نسخه PDF كليه نشريات رشد بر روي وب سايت اختصاصي اين دفتر با آدرس www.roshdmag.org خبر داد .