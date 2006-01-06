انجام برخي عمل هاي جراحي غير ضروري است/ رعايت اخلاق پزشكي منجر به كاهش جراحي هاي غير ضروري مي شود

دكتر عابد فتاحي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تعداد بيماران نيازمند به عمل جراحي كه به بيمارستانها مراجعه مي كنند در مقايسه با تعداد تخت هاي بيمارستاني و بيماران بسيار كم است اما اين كمبود نشان دهنده وجود مشكل و كمبود در اين مورد نيست.

وي اظهار داشت: به طور حتم بيماراني كه نياز فوري و اورژانس براي انجام عمل جراحي دارند از بيماران منتظر در نوبت عمل جراحي كه دچار مشكل نمي شوند ، جدا شده اند. بنابراين نبايد اين فرهنگ غلط در جامعه رشد كند كه در صوت نياز به عمل جراحي هيچ بيماري نبايد در نوبت عمل منتظر شود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: هزينه اي كه در حوزه سلامت كشور صرف موارد تشخيصي بيمار مي شود براي درمان ومعالجعه بايد در نظر گرفته شود. چرا كه هم اكنون بسياري از دستگاههاي تشخيصي و آزمايشگاهي با صرف ميليون ها تومان هزينه وارد كشور مي شود ، در صورتي كه ورود تعداد زياد اين دستگاهها به كشور ضرورتي ندارد.

وي گفت: پزشكان كشور بايد آگاه باشند كه هر بيمار نياز به انجام آزمايشهايي نظير سي.تي. اسكن و ام. آر.آي ندارد و انجام اين آزمايشات در شرايط خاص صورت مي گيرد. بنابراين وجود بيش از تعداد مورد نياز اين دستگاهها در كشور فقط موجب صرف هزينه غير ضروري مي شود.

فتاحي افزود: هزينه خريد غير ضرور اين قبيل دستگاههاي گران قيمت تشخيصي بايد صرف مسائل مهمي نظير درمان و استاندارد سازي ساختمانهاي بيمارستاني شود تا تعداد فضاي در نظر گرفته شده براي هر بيمار به استاندارد جهاني خود برسد. چون هم اكنون برخي ساختمانهايي كه به عنوان بيمارستان نامگذاري شده و فعاليت بهداشتي و درماني در آنها صورت مي گيرد از استاندارد لازم برخوردار نيستند ، چرا كه پيش از آن براي استفاده كاربرد ديگر ساخته شده اند.