محمد سرير در گفتگو با خبرنگار موسيقي "مهر" گفت: "نماينده رئيس جمهور در شواري نظارت بر سازمان صدا و سيما و رئيس اسبق مركز موسيقي اين سازمان به همراه ديگر كارشناسان اين عرصه، مقوله موسيقي روز را در بيست و يكمين جشنواره موسيقي فجر نقد و بررسي مي‌كنند. حضور مهدي كلهر در اين برنامه در جهت تعامل دولت با دستگاههاي اجرايي هنر است."

سرير در ادامه افزود: "بخش موسيقي روز شامل دو عنوان "نسل جوان و موسيقي روز، جاذبه‌ها و آسيب‌ها" و "روند موسيقي روز و چشم‌انداز آينده آن" است كه با همكاري شاهين فرهت، كامبيز روشن‌روان و فردين خلعتبري در بوته نقد و بررسي قرار خواهد گرفت."

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: "بخش پژوهش امسال شامل موسيقي كلاسيك، نواحي، موسيقي روز، رديف دستگاهي، آييني و مذهبي است كه مسئوليت اين بخش‌ها را علاوه بر خود من، شاهين فرهت (موسيقي كلاسيك)، حميد‌رضا اردلان (موسيقي نواحي)، داريوش پيرنياكان (موسيقي رديفي و دستگاهي) و سلمانيان (موسيقي آييني) به عهده دارند."

اركستر پارسيان نيز در بخش پژوهش موسيقي روز با دو قطعه آوازي برنامه اجرا خواهد كرد. محمدرضا صادقي و حامي خوانندگان همراه اين گروه هستند.

بيست و يكمين جشنواره بين‌المللي موسيقي فجر از 21 تا 29 دي ماه در تهران برگزار مي‌شود.