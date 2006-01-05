باز هم انتقاد از عملكرد بنياد شهيد و امور ايثارگران // جانبازان استان قم نيز از مشكلات در رنجند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به قم ، اين استان داراي 11 هزار جانباز بوده كه 210 نفر از آنها بالاي 70 درصد و 800 نفر بالاي 50 درصد مي باشند و درصد فراواني قم نسبت به كل جانبازان كشور 1/1 درصد است.

درادامه اين گزارش تصريح شده است : 75/2 درصد جانبازان كل كشور در قم حضور دارند در حالي كه مساحت قم 68/0 درصد كل كشور است.

عدم رسيدگي به امور معيشتي، حقوق پايين، مسكن جانبازان و عدم رسيدگي و توجه لازم از جمله مشكلات آنهاست.

از ديگر مشكلات جانبازان اين استان مي توان به نبود مركز توانبخشي مناسب اشاره كرد كه باعث مي شود جانبازان قمي براي استفاده از خدمات چنين مراكزي رنج سفر به استانهاي ديگر را متحمل شوند. اين درحالي است كه عدم وجود خودروي مناسب براي حمل و نقل به شهرهاي ديگر براي اين عزيزان خود معضلي ديگر است.

همچنين كاهش درصد پرداخت شهريه تحصيلي جانبازان دانشجو باعث شده كه مشكلات معيشتي آنها بيش از پيش نمود يابد.

به گزارش خبرنگار "مهر" اين درحالي است كه رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قم پيرو سنت ديرينه اين بنياد در توجيه كوتاهي‌ها و نيز تبليغات گسترده‌اي كه در زمينه خدمت رساني به ايثارگران مي‌شود، از حل مشكلات جانبازان در اين استان خبر داده است .

ايثارگراني كه با انواع مشكلات معيشتي ، درماني ، مسكن و . . . دست و پنجه نرم مي‌كنند ، برخوردهاي تند و ناصواب بنياد شهيد و امور ايثارگران با جانبازاني كه نسبت به مشكلات خود لب به اعتراض گشوده‌اند، سياست تبليغاتي كه متوليان امور ايثارگران در خدمت رساني به آنها در پيش گرفته‌اند ، همه نمونه‌هايي است كه در اخبار و گزارش‌هاي «مهر» از سال گذشته تا كنون كراراً عنوان شده و انتشار آنها همچنان ادامه دارد.

عليرغم تأكيد صريح امام راحل (ره) كه فرمود : «نگذاريد پيشكسوتان جهاد و شهادت در پيچ و خم زندگي روزمره گم شوند» و درست در زماني كه هنوز دو دهه از پايان جنگ نگذشته است ، متأسفانه همچنان جانبازان و ايثارگران عزيز با مشكلات بسيار جدي روبرو بوده و بعضاً در وضعيتي بسيار اسف‌بار به سر مي‌برند.

احمدي نژاد رئيس جمهور در ديدار خود با جانبازان از رسيدگي به مشكلات آنها در جلسه امشب هيات دولت در اين استان خبر داد.

گفتني است چندي پيش نيز گروهي ازجانبازان با تجمع مقابل نهاد رياست جمهوري در ميدان پاستور تهران ، ضمن انتقاد شديد از عملكرد مسئولين بنياد شهيد و امور ايثارگران ، خواستار توجه جدي مسئولين خصوصاً دكتر احمدي نژاد، به وضعيت اسف بار ايثارگران شدند.