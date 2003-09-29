مسوولان نظامي آمريكايي از دادن آمار تلفات نيروهايشان خودداري مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، صبح امروز درادامه سلسله حملات افراد ناشناس به كاروان هاي ارتش آمريكا در غرب بغداد ، به نيروهاي آمريكايي خسارات فراواني وارد شد اما مسئولان آمريكايي حاضر نشدند آمار تلفات را منتشر كنند .

بنابراين گزارش، مسوولان نظامي آمريكا ازهرگونه اظهارنظرو پاسخ به خبرنگار خبرگزاري فرانسه درباره ميزان تلفات وارده به نيروها يشان در ساعت اوليه امروزدردو شهرخالديه و فلوجه خودداري كردند.

به گفته شاهدان، درشهرخالديه و فلوجه كه در80 كيلومتري غرب بغداد قرار دارد، چند نظامي آمريكايي براثرانفجار مواد منفجره و نيزشليك موشك " آر. پي. جي" به خودروي آنها زخمي شدند.

با اين وجود "جاسم محمد" پرستار23 ساله بيمارستان عراق گفت: به كارواني متشكل ازچهار خودروي جيپ و تانك با مواد منفجره در جاده دوم خالديه ، الرمادي حمله شد.

وي افزود : من ديدم كه شش نفراز سربازان آمريكايي كه كشته شده بودند، توسط هلي كوپترهاي آمريكايي منتقل شدند .

يكي ديگرازشاهدان به نام "محمد محمود" 18 ساله درباره اين حادثه توضيح داد كه چهار خودروي جيپ آمريكايي درجاده الرمادي بر اثر انفجار بمب دچارحادثه شدند .

وي افزود: چند گلوله " آر.پي. جي" به دوخودروي اصابت كرد كه منجر به آتش گرفتن آن شد و طي آن 5 نظامي آمريكايي كشته شدند كه پس از مدتي توسط بالگردها به جاي نامعلوم منتقل شدند.

يك شاهد ديگر نيز به خبرگزاري فرانسه گفت : هنگام حركت خودروهاي آمريكايي به سمت فلوجه دوهلي كوپتر آمريكايي آنهارا حمايت مي كردند .

به گفته اين شاهدان، مقارن ظهرامروز نيز هلي كوپترهاي آمريكايي بر فرار منطقه خالديه به پرواز درآمدند درحالي كه صداي تيراندازي شنيده مي شد و دود ناشي ازانفجار موشكهاي ضد تانك آسمان منطقه را پر كرده بود .