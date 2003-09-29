شيوه مسالمت آميز را در برخورد با آژانس بين المللي انرژي اتمي در پيش خواهيم گرفت

دكترعلي اكبر صالحي كه با شبكه خبرسيماي جمهوري اسلامي ايران گفتگو مي كرد ضمن اشاره به سابقه همكاري و پيوستن ايران به معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي گفت : ما حتي فراتر ازتعهدات خود با آژانس همكاري داشته ايم وتاكنون نيز دراين مسير موفق بوده ايم.

وي در مورد تحولات كنوني در روابط آژانس با ايران گفت: آژانس بيش ازاين گزارشي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران منتشر كرد كه در آن به كوتاهي هايي از طرف ايران اشاره شد اما پس از سه ماه گزارش ديگري از سوي آژانس منتشر شد كه هيچ اشاره اي به كوتاهي ايران نكرده بود و اين گزارش بسيار ملايم تر از گزارشهاي قبلي بود كه نشان دهند رفع سوء تفاهم ها درهمكاري ايران بود .

نماينده ايران درآژانس نمونه برداري از تاسيسات هسته اي ايران توسط بازرسان آژانس جهاني انرژي اتمي را نمونه ديگري از همكاري فراتر از تعهدات ايران با آژانس دانست و گفت : اين اقدامات نشان دهنده نيت ايران براي رفع ابهامات كشورهايي است كه درباره فعاليتهاي هسته اي ايران به هر دليلي دچار شك و ترديد شده اند و به همين دليل در گزارش ارائه شده به محمد البرادعي تصريح شده ايران فراتراز تعهدات خود با آژانس همكاري كرده است، البته آژانس گله مند بود كه چرا ايران از ابتدا اين همكاري را انجام نداده است.

وي افزود: البته دراين فاصله سه ماهه بين گزارش قبلي و جديد آژانس كه شاهد تحولات چشمگيري بود ما انتظار نگاه مثبت از سوي كشورهاي با نفوذ به اين مسئله داشتيم، اما اين كشورها بجاي تشويق ايران براي حسن همكاري، اين كشور را بيشتر تحت فشار قرار دادند .

صالحي ادامه داد: در قطعنامه آژانس عليه ايران بحث سياسي مطرح است چرا كه بعد فني و حقوقي را تا حدود زيادي با آژانس حل كرديم البته پس از نمونه برداري از تاسيسات هسته اي ايران توسط بازرسان آژانس يك سري سوالهاي جديد مطرح شد كه ما درصدد پاسخ گويي به آنها هستيم و البته يك اين نكته بايد يادآوري كرد كه ميان ايران و آژانس مشكل نبوده است و مشكل ميان ايران و يك سري كشورها وجود دارد .

معاهده ان تي پي و اساسنامه آژانس بين المللي انرژي هسته اي قوانين مادراين آژانس هستند و شوراي حكام نمي تواند تصميماتي فراتر ازاين قوانين اتخاذ كند و درصورت اتخاذ تصميمات مغاير با قوانين مادر در آژانس مي توان به دادگاه بين المللي لاهه شكايت كرد كه البته در قطعنامه صادره عليه ايران اين موارد ديده مي شود ولي ما نمي خواهيم اين اقدام را عملي سازيم.

وي ادامه داد : درخواست بازرسي نامحدود در قطعنامه شوراي حكام فراتر از پروتكل الحاقي و برخلاف مقرارات مادر آژانس است .

صالحي درباره دليل اين گونه اقدامات از سوي آژانس گفت : واقعيت اين است كه كشورهاي غربي به اين مطلب رسيده اند كه ايران كليد حل مشكلات خاورميانه است و اگر بخواهند مشكلات و بحران هاي اين منطقه را حل كنند كليد آن در دست ايران است .

وي افزود : كشورهاي غربي به دنبال ايجاد يك منفذي هستند تا بتوانند يك بحران جهاني را عليه ايران به وجود آورده و بهترين بهانه را فعاليت هاي هسته اي ايران مي دانند كه به يك بحران بين المللي تبديل شود و از طريق آن بتوانند مسائل ديگر منطقه را حل كنند .

وي افزود: من بر اساس تجربه اي كه داشتم بخصوص درمساله عراق آقاي البرادعي نشان داد واقعا بدون درنظر گرفتن فشارها عمل مي كنند و دبيركل آژانس درجلسه شوراي امنيت با صراحت ادعاي آمريكا مبني بر خريد اورانيوم توسط عراق از نيجر را رد كرد كه با مخالفت آمريكايي ها مواجه شد و اين نشان مي دهد كه آژانس تاجايي كه ممكن است دور از فشارهاي سياسي مواضع خودشان را حفظ كنند البته اين بدان معنانيست كه كشورهاي ذي نفع درآژانس اثر گذار نباشند.آژانس داراي 2500 كارشناس از كشورهاي مختلف است و كشورهاي صاحب نفوذ مي توانند اين كارشناها را تحت فشار قرار دهند .

صالحي وجود معيارهاي دوگانه را امري بديهي دانست وگفت: وقتي كشوري در مداركشورهاي با نفوذ باشد مي تواند به شكل كامل فعال باشد.البته اين امر با معيارهاي اخلاقي مورد پسند نيست اما وقتي كه واقع گرايانه به مطلب نگاه كنيم مي بينيم كه آژانس كاري نمي تواند انجام دهد و اعضايي مثل هند، اسراييل و پاكستان كه ازامضاي معاهده "ان پي تي" خودداري كرده وخود را جداي ايجاد تعهد در خصوص بازرسي از تاسيسات هسته اي خود توسط بازرسان آژانس مي بينند.

وي اظهار داشت: عمدتا اگر شوراي حكام آژانس نتواند نتيجه مطلوب درمورد يك كشور بگيرد مانند مورد كره شمالي، پرونده را به شوراي امنيت ارجاع مي دهد.

صالحي رفتار آمريكا را قلدرمابانه دانسته و گفت آمريكا باتوسل به اهرم قدرت كارهاي خود را انجام مي دهد يعني آنجايي كه علاقه اي به حضور سازمان ملل نداشته باشد اين سازمان را دور مي زند و وقتي در پي مشروعيت بين المللي است به سازمان ملل مراجعه مي كند.

وي درمورد سكوت كشورهاي جهان درباره اقدامات آمريكا درصحنه بين المللي خاطرنشان كرد: نمي توان گفت كه تمام جامعه جهاني در اين باره سكوت اختيار كرده اند بويژه درمساله جنگ عراق كه ما شاهد يك ايستادگي از سوي كشورهاي اروپايي مخصوصا آلمان و فرانسه در مقابل يك جانبه گرايي هاي آمريكا بوديم كه قابل توجه بود، البته اين نكته نيز بايد يادآوري شود كه درحال حاضريك جانبه گرايي آمريكا در جهان تبديل به يك اصل شده است .

وي در مورد همراهي كشورهاي اروپايي با آمريكا در صدور قطعنامه آژانس عليه ايران گفت : كشورهاي اروپايي علي رغم ميل شان در اين مورد با آمريكا همراهي كردند زيرا اروپا فكر مي كند در مساله عراق ازآمريكا عقب افتاده است و آمريكا توانست با قدرت مساله اش را پيش ببرد واروپا به دنبال يك محمل براي نزديك شدن به آمريكا است و ايران را يك بهانه قرار داده است.

وي بهترين گزينه در برابر تصميم اخير آژانس را در پيش گرفتن راه هاي مسالمت آميز دانست و عنوان كرد: مسوولين نظام علاقمند هستند گزينه مسالمت آميز پيش برود و اين قضيه به شكل صلح آميز فيصله پيدا كند و اين مستلزم جوابگويي به سوالات جديد آژانس است وهمچنين نسبت به برخي از خواسته هاي جامعه بين الملل از ايران بايد اعتماد سازي و شفاف سازي بيشتري صورت گيرد .