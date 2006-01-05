به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش عصر امروز (پنج شنبه) طي سخناني در جمع مسؤولان آموزش و پرورش و فرهيختگان استان قم در خانه معلم اين شهرستان، بزرگترين تكيه‌ گاه و حامي وزارت آموزش و پرورش در پيشبرد برنامه‌هايش را معلمان دانست و گفت : ما پيگير ارتقاي جايگاه معلمين در بعد معيشتي خواهيم بود و موظفيم از جايگاه معلم دفاع كنيم.

وي با بيان اين كه وقتي خودمان احساس ذلت داشته باشيم، اين خود نقطه آغاز انحراف است، ضمن انتقاد از وجود يك نگاه غير ديني و سكولار در گذشته وزارت آموزش و پرورش، افزود : ما موظف هستيم كه همه برنامه‌ها و اقدامات خود را در جهت تربيت ديني دانش ‌آموزان انجام دهيم و بايد كاري كنيم كه دانش ‌آموزان افتخار كنند كه يك ايراني مسلمان هستند.

وزير آموزش و پرورش همچنين در گفت‌ و گويي با خبرنگار ما، با بيان اين كه قم به عنوان قبله فرهنگي كشور رسالت ويژه ‌اي دارد، گفت : اميدواريم با تحولاتي كه در دولت جديد ايجاد شده و با عنايت و توجه ويژه دولت به مسأله آموزش و پرورش قم بتواند با تلاش استاندار محترم از لحاظ وضعيت اعتباري به جايگاه مناسبي دست يابد.

فرشيدي ضمن دعوت از مردم براي كمك و مساعدت به مدارس كشور، افزود : منوط كردن ثبت نام دانش ‌آموزان به گرفتن پول از آنها خلاف قانون است و با اينگونه مسايل برخورد مي ‌شود.

وي در پايان اظهار داشت : ما قصد داريم كه معاونت‌ هاي تربيتي را در سطح مدارس كشور با رويكرد نشاط‌ آوري احيا كنيم و در اين راستا مربيان تربيتي به عنوان مربي آزمايشگاهي علوم انساني از اهميت بسزايي برخوردار هستند.