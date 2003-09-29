درمقابل سپاهان روز سختي را پيش رو خواهيم داشت

حامد كاويانپورهافبك جوان پرسپوليس درگفت وگوبا خبرنگار"مهر" در مورد بازي روز سه شنبه تيمش مقابل قهرمان فصل گذشته گفت: سپاهان يكي ازتيمهاي خوب ليگ برتراست كه فصل گذشته با كسب نتايج قابل قبول بعنوان قهرماني اين رقابتها دست پيدا كرد. كاويانپورادامه داد: هرچند كه آنها اين فصل شروع خوبي نداشتند، اما به مرور زمان به شرايط گذشته بازخواهند گشت وهمچنان به عنوان يكي ازمدعيان قهرماني دررقابتهاي اين فصل حضورخواهند داشت. سپاهان ازوجود مربي وبازيكنان خوبي استفاده مي كند، اما اين دليل نمي شود كه ما درتهران ودرورزشگاه آزادي به كمترازسه امتياز بسنده كنيم.

هافبك ملي پوش پرسپوليس درادامه گفت: ما دراين بازي روز سختي را پيش روخواهيم داشت واگر نتوانيم ازموقعيت هاي پيش آمده استفاده كنيم قطعا به مشكل خواهيم خورد .

حامد كاويانپوربه غيبت علي دايي دربازي تيم ملي وبازي قبلي پرسپوليس مقابل پيكان اشاره كرد وافزود: به هرحال دايي يك بازيكن بزرگ است وغيبتش درهر بازي براي آن تيم گران تمام خواهد شد. بااين حال تيم نبايد به يك بازيكن خاص متكي باشد تا درصورت غيبت اودچار مشكلات اينچنيني شود.

هافبك مياني پرسپوليس ادامه داد: البته ما دراين بازي مي توانيم ازوجود علي دايي استفاده كنيم وهمين امر به ما كمك خواهد كرد تا بتوانيم راحت ترازقبل به پيروزي برسيم.

حامد كاويانپوردرپايان ابرازاميدواري كرد: پرسپوليس بتواند دربازي مقابل سپاهان باارائه يك فوتبال قابل قبول وتماشاگرپسند به چهارمين پيروزي خود دراين فصل دست پيدا كند.