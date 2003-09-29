بيشتر اطلاعات فراريان عراقي غير قابل استفاده است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، اين روزنامه در گزارش خود مي نويسد برخي از اين فراريان كه از سوي كنگره ملي عراق معرفي شده اند در پيشنهادات و مصاحبه هاي خود پيرامون برنامه هاي تسليحات هسته اي دولت عراق اطلاعات غلطي به مقامات اطلاعاتي آمريكا داده اند .
بنابراين گزارش ديگر مقامات وزارت دفاع آمريكا نيز گفته اند كه مقامات امريكايي با اطلاعات مشكوكي برخورد كرده اند اما اين اطلاعات براي آگاهي و تاييد اطلاعاتي كه سازمانهاي اطلاعاتي در دست داشتند مفيد بود .
از سويي مقامات آمريكايي تاكيد كردند كه كمتر از يك سوم اطلاعاتي كه فراريان عراقي در اختيار ما قرار گذاشتند مفيد بود و بقيه غير قابل استفاده هستند .
اين روزنامه خاطر نشان مي كند : بر خي از اطلاعاتي كه از اين فراريان بدست آمده بيشتر شامل اطلاعاتي درباره برنامه تسليحات هسته اي ، شيميايي و ميكروبي عراق است و بايد گفت اطلاعاتي كه درباره دولت عراق در اختيار سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا قرار گرفته مشكوك است .
از سويي مقامات آمريكا به تايمز گفتند : طي توافقي كه بين آمريكا و گروههاي تبعيدي عراق انجام شد بيش از يك ميليون دلار براي دريافت اين اطلاعات پرداخت شد .
گفتني است كه چندتن از فراريان سرشناس عراقي در اواخر سال 2002 و اوايل سال 2003 توسط سازمان اطلاعات دفاعي آمريكا مورد مصاحبه قرار گرفتند .
نيويورك تايمز به نقل از مقامات فدرال آمريكا گزارش داد كه يك سازمان اطلاعاتي دفاعي آمريكا اعلام كرده است كه بيشتر اطلاعاتي را كه فراريان عراقي در اختيار مقامات آمريكايي قرار داده اند يا درستي آنها ثابت نشده است و يا اينكه غير قابل استفاده هستند .
به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، اين روزنامه در گزارش خود مي نويسد برخي از اين فراريان كه از سوي كنگره ملي عراق معرفي شده اند در پيشنهادات و مصاحبه هاي خود پيرامون برنامه هاي تسليحات هسته اي دولت عراق اطلاعات غلطي به مقامات اطلاعاتي آمريكا داده اند .
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