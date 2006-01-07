برگزيدگان دومين جشنواره داستانهاي ايراني معرفي شدند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، اسامي برندگان جشنواره به شرح زير است :

سميرا آرامي با داستان " من بازي نيستم " به عنوان نفر اول اين دوره از جشنواره شناخته شد . "جاي خاليشان " اثر مهدي تراب بيگي دومين داستان برگزيده و " هيس نازي خوابيده " اثر زينب حاجي محمد زاده سومين داستان برگزيده جشنواره معرفي شد .

همچنين از آثار خاكستر نوشته حسين خسروجردي و " وَسني " اثر حميد كارگر تقدير به عمل آمد .



" كاغذ چندم راوي " از اعظم بهرامي داستان كوتاه از غلامرضا بهرام پور و بايد دوباره فكري كرد از وحيد ابراهيم زاده از ديگر آثاري بودند كه مورد تقدير و قدر داني قرار گرفتند .