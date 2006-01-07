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۱۷ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۲۳

برگزيدگان دومين جشنواره داستانهاي ايراني معرفي شدند

برگزيدگان مرحله استاني دومين جشنواره داستانهاي ايراني در مشهد معرفي شدند .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، اسامي برندگان جشنواره  به شرح زير است :  

سميرا آرامي با داستان " من بازي نيستم " به عنوان نفر اول اين دوره از جشنواره شناخته شد . "جاي خاليشان " اثر مهدي تراب بيگي دومين داستان برگزيده و " هيس نازي خوابيده " اثر زينب حاجي محمد زاده   سومين داستان برگزيده جشنواره معرفي شد .

 

همچنين از آثار خاكستر نوشته حسين خسروجردي  و " وَسني " اثر حميد كارگر تقدير به عمل آمد .

" كاغذ چندم راوي " از اعظم بهرامي داستان كوتاه از غلامرضا بهرام پور و بايد دوباره فكري كرد از وحيد ابراهيم زاده  از ديگر آثاري بودند كه مورد تقدير و قدر داني قرار گرفتند .

 

داوري اين دوره از جشنواره داستانهاي ايراني را احمد غلامي ، حسين آتش پرور و كيارنگ علايي بر عهده داشتند .

 

 

کد مطلب 274603

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