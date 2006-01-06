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۱۶ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۴۳

داور بين المللي بسكتبال در گفت و گو با "مهر" :

رفتار جابرروزبهاني را به فدراسيون گزارش خواهم كرد/ بايد با او برخورد شود

داور ديدار تيم هاي پتروشيمي بندرامام و ذوب آهن اصفهان گفت: رفتارهاي جابرروزبهاني دراين ديدار را به فدراسيون بسكتبال گزارش خواهم داد تا تصميم درستي درموردوي اتخاذ شود.

هروس آوانسيان داوربين المللي بازي دوتيم ذوب آهن و پتروشيمي با بيان مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار "مهر" اظهارداشت: جابر قبل ازپنج فوله شدن هم درحين بازي صحبتهايي كرد كه ترجيح داديم بازي قطع نشود اما پس از صحبتهاي اوبعد ازبازي ترجيح دادم آن را به فدراسيون گزارش كنم تا فدراسيون هرتصميمي مي خواهد بگيرد كه به خير و صلاح جابر روزبهاني باشد چون او يك بازيكن ملي شاخص است و با توجه كه باراولش نبود و دربازيهاي سال گذشته هم مواردي را از وي ديده بوديم براي اينكه ادامه نيابد مراتب را به فدراسيون بسكتبال گزارش كردم كه قطعا درآنجا تصميم مقتضي و درست گرفته مي شود.

آوانسيان افزود: من حتي اين موضوع را با دكترطبائيان و محسن صادق زاده درميان گذاشتم. وي شنيدن هرگونه فحاشي را از سوي جابر روزبهاني به داوران و بازيكنان و دست اندركاران تيم پتروشيمي را تكذيب كرد و گفت: حتي سعيد تابش نيا بازيكن تيم پتروشيمي هم كه دركنارمن قرارداشت اين موضوع را تاييد مي كند.

کد مطلب 274607

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