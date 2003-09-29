خصوصي سازي با هدف جبران كسري بودجه و پول به جيب زدن، خصوصي سازي نيست

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از سيپنا، رييس ديوان عدالت اداري گفت: بايد واحد ها را به صورت سهامي عام به مردم واگذار كرد. اين اتفاق موجب مي شود كه كارگر، غير كارگر، معلم و همه طبقات اجتماعي بتوانند در واحد ها سهيم و شريك باشند.

قربانعلي دري نجف آبادي افزود: به هر حال واگذاري ها به صورت شرطي، مي تواند توفيق زيادي داشته باشد. با اين سياست تكنولوژي ها و فناوري ها متحول مي شود، بخش تحقيقات فعال مي شود ، واحد ها نوسازي مي شوند و واحد ها قابليت رقابت با كشورهاي ديگر را پيدا مي كنند و اين رقابت توسعه هايي را ايجاد مي كند، دانش فني ما را افزايش مي دهد و در نهايت اشتغال زايي مضاعفي را به دنبال خواهد داشت.

وي تاكيد كرد : ما بايد در يك برنامه ريزي بلند مدت به سمتي حركت كنيم كه سهم بخش اقتصاد دولتي كمتر شود و بخش خصوصي و تعاوني به معناي واقعي رنگ بيشتري به خود بگيرد نه اينكه به صورت صوري و ظاهري در اقتصاد نقش داشته باشند.

به گفته وي، دولت بايد تنها در بخش ها و صنايع حساس اقتصادي دخالت كند و در موارد استراتژيك اقدامات مناسبي از خود نشان دهد و فقط در اينگونه بخش ها مي تواند انحصار ايجاد كند ولي در ساير موارد انحصار دولتي بايد از ميان برداشته شود و دولت نبايد با بخش هاي غير دولتي به رقابت برخيزد.

دري نجف آبادي گفت: نقش دولت اين است كه ميزان رقابت را براي بخش خصوصي و تعاوني آزاد بگذارند و نقش نظارتي خود را بر اين بخش همچنان حفظ كرده و علاوه بر دريافت ماليات، تسهيلات بانكي در اختيار بخش خصوصي و تعاوني قرار دهند و تمام هم و غم خود را روي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد قرار دهند.

به گفته وي، سياست هايي مانند رسيدن به رشد توليد ناخالص ملي هشت درصدي بستر سازي براي ايجاد اشتغال مولد و رشد تكنولوژي و فناوري، خود اتكايي ، توسعه صادرات، قدرت رقابت، كاهش قيمت تمام شده، بهبود كيفيت و مطلوبيت ، افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي عمومي و سرباري ضروري است.