بيش از 50 مصوبه هيات دولت در استان قم

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به قم، اختصاص اعتبار براي احداث 1200 واحد مسكوني روستايي ازطريق بنياد مسكن

انقلاب اسلامي با تسهيلات بانكي و نرخ سود كارمزد 5 درصد، اختصاص 100درصدي اعتبارات مورد نياز به طرحهايي كه طبق برنامه درسالجاري به بهره برداري مي رسد و اختصاص اعتبار 150 ميليون دلاري از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي براي حمايت ازطرحهاي بخش خصوصي كه داراي توجيه فني واقتصادي است بصورت خارج از نوبت از ديگر طرحهاي مصوب جلسه هيات دولت بود.

همچنين اختصاص هزار ميليارد ريال براي طرح تامين آب اشاميدني قم درسال 85 و اختصاص 95 درصدي بودجه اين طرح در سالجاري، تسريع در تامين بودجه 115ميليون دلاري به صورت فاينانس جهت اجراي طرح ساخت سد كوچري و احداث

خط انتقال آب نيز از ديگر مصوبات اين جلسه بود.

هيات دولت براي رفع مشكلات استان قم اختصاص 65 ميليارد ريال براي گازرساني به روستاها و شهركها در بودجه سال /85 تامين اعتبار طرح دو بانده كردن جاده قم گرمسار از سوي وزارت راه و ترابري به نحوي كه تا پايان سال 86 اين طرح به پايان برسد و تامين اعتبار ساخت خط راه آهن از داخل شهر قم به خارج ان از سوي وزارت راه و ترابري را تصويب كرد.

اختصاص 100 ميليارد ريال براي طرح توسعه حرم مطهر حضرت معصومه (س) در سال 85 ، اختصاص بودجه لازم از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تكميل، تجهيز و بهره برداري از طرح بيمارستان شهيد بهشتي قم، احداث سه باب مركز آموزش فني و حرفه اي در سال 85 در استان قم، اختصاص 32/5 ميليارد ريال براي كمك به پرداخت سود تسهيلات به خسارت ديدگان حوادث غيرمترقبه درسطح استان و بخش جريمه ديركرد از سوي سيستم بانكي نيز امشب (پنج شنبه) در جلسه هيات دولت تصويب شد.

دولت نهم همچنين در ادامه سفر خود به استان قم واگذاري 100 دستگاه اتوبوس براي توسعه ناوگان حمل و نقل شهري قم از سوي وزارت كشوروتامين تجهيزات ايستگاههاي آتش نشاني در سال 85 ، واگذاري 1/5 هكتار از اراضي مجموعه پرديسان از سوي وزارت مسكن به بنياد مسكن براي احداث 200 واحد مسكوني ارزان قيمت با اولويت ايثارگران، اختصاص 50 ميليارد ريال از اعتبارات دفتر مناطق محروم به اعتبارات استان قم براي اجرا و تكميل طرحهاي اولويتدار و تامين 20 درصد يارانه اشتغال را نيز تصويب كرد.

همچنين احداث و تجهيز 20 پايگاه بهداشت و دومركز بهداشتي درماني ازسوي وزارت بهداشت در سال 85 ، اختصاص 50 ميليارد ريال براي احداث سالنهاي ورزشي دراستان قم درسال 85، تامين اعتبار مورد نياز احداث مجموعه ورزشي چند منظوره بانوان قم از سوي سازمان تربيت بدني و اختصاص زمين آن از سوي استانداري قم در سال 85، تامين اعتبارات مورد نياز و تجهيز بيمارستان فرقاني و بخش سوانح و سوختگي آن تا سقف 50 ميليارد ريال در بودجه سال 85 و تعيين دو منطقه جمكران و خلجستان بعنوان دومنطقه نمونه گردشگري و فرهنگي از ديگر مصوبات جلسه هيات دولت بود.

هيات دولت افزايش ظرفيت نيروگاه سيكل تركيبي قم به ميزان 500 مگابايت از محل منابع وزارت نيرو، تسريع در اجراي طرح مجموعه فرهنگي منزل امام (ره) از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، اختصاص 5 ميليارد ريال كمك از سوي نهاد رياست جمهوري براي توسعه كتابخانه مركزي قم در بودجه 85 ، اختصاص 64/6 ميليون ريال در سال جاري براي تكميل طرحهاي عمراني آب و فاضلاب، ورزشي و آزمايشگاهي و اختصاص 15 ميليارد ريال براي بهسازي شهرك مهديه درسال آينده را تصويب كرد.

اختصاص 30 ميليارد ريال براي تامين خوابگاه طلاب در بودجه سال آينده، اختصاص 2 ميليارد ريال در سالجاري براي خوابگاه پرديس قم، اختصاص 3 ميليارد ريال براي تشكل هاي غيردولتي جوانان از سوي سازمان ملي جوانان و اختصاص 35 ميليارد ريال براي تامين مابه التفاوت نرخ سود كارمزد بانكي هزار ميليارد ريال تسهيلات اشتغالزايي در سال جاري از آخرين مصوبات دولت در قم بود.