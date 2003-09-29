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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۲۸

مستند ايراني "روناك" در جشنواره بين المللي "بروكلين" نمايش داده مي شود

مستند ايراني "روناك" در جشنواره بين المللي "بروكلين" نمايش داده مي شود

فيلم مستند "روناك " ساخته هوشنگ ميرزايي در جشنواره بين المللي فيلم "بروكلين" به نمايش گذاشته مي شود.

دومين جشنواره بين المللي فيلم "بروكلين" قرار است از 16 تا 22 مهرماه در آمريكا برگزار شود و مستند روناك به عنوان تنها نماينده سينماي ايران حضور مي يابد .
به گزارش خبرنگار گروه هنري "مهر"، در اين جشنواره كه از رويدادهاي معتبر حوزه سينماي مستند به حساب
مي آيد ، بيش از 100اثراز 12 كشور جهان روي پرده مي رود.همچنين مستند "روناك " قبلا در جشنوارهاي "شفيلد" (انگلستان ) و "هات داگز" (كانادا)  حضور داشت .

کد مطلب 27462

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