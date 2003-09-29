مستند ايراني "روناك" در جشنواره بين المللي "بروكلين" نمايش داده مي شود

دومين جشنواره بين المللي فيلم "بروكلين" قرار است از 16 تا 22 مهرماه در آمريكا برگزار شود و مستند روناك به عنوان تنها نماينده سينماي ايران حضور مي يابد .

به گزارش خبرنگار گروه هنري "مهر"، در اين جشنواره كه از رويدادهاي معتبر حوزه سينماي مستند به حساب

مي آيد ، بيش از 100اثراز 12 كشور جهان روي پرده مي رود.همچنين مستند "روناك " قبلا در جشنوارهاي "شفيلد" (انگلستان ) و "هات داگز" (كانادا) حضور داشت .