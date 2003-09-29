پيش بيني وضع هوا ي كشور تا 24 ساعت آينده

به گزارش خبر گزاري مهر سازمان هواشناسي ، هواي استان اردبيل ، گيلان ، مازندران و گلستان را نيمه ابري ، گاهي ابري همراه با بارندگي پراكنده و مه آلود پيش بيني كرد ، هواي استان آذربايجان شرقي و غربي ، كردستان ، زنجان ، قزوين ، تهران و سمنان قسمتي تا نيمه ابري و در ارتفاعات همراه با وزش باد ، افزايش ابر و رگبار پراكنده پيش بيني كرد .

هواي استان سيستان و بلوچستان صاف تا قسمتي ابري همراه با وزش باد و گرد و خاك و هواي استان هرمزگان ، بوشهر و جزاير جنوبي كشور صاف تا قسمتي ابري و وزش باد و غبار محلي همراه خواهد بود .

سازمان هواشناسي ، هواي ساير نقاط كشوررا صاف تا كمي ابري اعلام كرد و پيش بيني مي شود دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعت به 26 درجه سانتيگراد بالاي صفر برسد .

بنا به گزارش اين سازمان اهواز ، آبادان و بوشهر با 42 درجه سانتيگراد بالاي صفر و اردبيل با 18 درجه سانتيگراد بالاي صفر به ترتيب گرمترين و خنك ترين شهر هاي كشور بوده اند .