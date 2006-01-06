قهرمان فصل پيش شكست خورد// نفت و گاز اميديه و بلكا شرق زنجان به صعود اميدوارتر شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" همزمان از ساعت 16 روز گذشته در تهران تيم هاي بلكا شرق زنجان (تيم دوم گروه A مقدماتي) و ذوب آهن اصفهان (تيم سوم گروه B مقدماتي) به مصاف هم رفتند و در اميديه تيم هاي نفت اميديه (تيم سوم گروه A مقدماتي) و دانشگاه آزاد تهران (تيم دوم گروه B مقدماتي) در استخر تازه تاسيس شركت نفت اميديه به رقابت با يكديگر پرداختند.

تيم دانشگاه آزاد قهرمان فصل قبل در شرايطي اين مسابقه نزديك را 6 به 7 به نفت اميديه واگذار كرد كه دو تيم نتيجه را در وقت قانوني 6 - 6 مساوي به پايان رساندند اما در وقت اضافه بازيكنان نفت و گاز اميديه موفق شدند با هوشياري نتيجه را به سود خود رقم زنند.



مسابقه تيم هاي ذوب آهن اصفهان و بلكا شرق زنجان طبق برنامه قرار بود در اصفهان برگزار شود، اما به دليل آماده نبودن استخر مسابقات، اين بازي در استخر آزادي تهران انجام شد كه با برد پرگل 13 - 7 تيم بلكا شرق زنجان همراه بود.

به اين ترتيب با پيروزي تيم هاي نفت و گاز اميديه و بلكا شرق زنجان، شانس دو تيم براي صعود به مرحله نيمه نهايي بيشتر شد.

جمعه گذشته تيم هاي پتروشيمي تهران و نفت و گاز گچساران با صدرنشيني در دو گروه مقدماتي به نيمه نهايي صعود كردند.

مسابقات برگشت مرحله دوم ليگ برتر واترپلو پنج شنبه 22 دي ماه جاري در تهران برگزار مي شود.