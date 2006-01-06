زهرا جواهري كه برنامه "خانه گلپري اينها" را روزهاي جمعه در برنامه گروه كودك و نوجوان شبكه دو سيما روي آنتن دارد، در پاسخ به اين سوال خبرنگار "مهر"، كه با توجه به تعدد برنامههاي عروسكي چرا عروسكها در ذهن كودكان ماندگار نيستند، گفت : "من هم با اين صحبت كاملاً موافقم، چرا كه با توجه به افزايش برنامههايي كه مجري در كنار يك يا چند عروسك پخش ميشود، اما عروسكها ماندگار نيستند و خيلي زود در ذهن كودكان به فراموشي سپرده ميشوند. در واقع عروسكها ديگر جذابيت گذشته را ندارند و دنياي فانتزي عروسكها در ميان بچهها از بين رفته است."
وي با اشاره به اينكه بر خلاف افزايش كميت برنامههاي عروسكي، كيفيت اين برنامهها پايين آمده گفت: "به عنوان نمونه همزمان با برنامه من (مجموعه "گلپري اينها")، چهار برنامه زنده عروسكي ديگر هم پخش ميشود. مسلماً با وجود اين همه برنامه حرفها تكراري ميشود. در حالي كه دوران كودكي شيرين است و بچهها نيازمند آموزش غيرمستقيم از طريق برنامههاي جذاب هستند، چرا كه يك اشتباه كوچك ميتواند دنياي آنها را به هم بريزد."
كارگردان نمايش "بازيگر تراژدي علي رغم ميل خود" در ادامه افزود: "بودجهاي كه به كار كودك تعلق ميگيرد، خيلي كم است. در حالي كه برنامههايي كه در سيما براي كودكان ساخته ميشود بايد از جايگاه خوبي برخوردار باشد تا آموزش مورد نياز بچهها به واسطه اين برنامه ارائه شود. علاوه بر آن كيفيت حرف اول را ميزند. البته من دليل كمبود بودجه گروه كودك را در شبكههاي مختلف سيما نميدانم، ولي معمولاً ته مانده بودجه در سيما به گروه كودك اختصاص پيدا ميكند. در حالي كه بايد بودجه مناسب باشد تا بتوان از تجربيات عوامل حرفهاي در كار بهره برد تا به كيفيت برنامه افزوده شود."
جواهري در ادامه اشاره كرد: "در كار كودك بعد از اختصاص بودجه مناسب، ميتوان از نيروهاي جوان استفاده كرد. اما ايدههاي اين نيروها بايد در كنار اساتيد قديمي قرار بگيرد تا كار رشد داشته باشد. من هم در مجموعه "خانه گلپري اينها" سعي كردم در كنار عروسكگردانهاي جوان از خانم دنيا فنيزاده كه ساليان بسياري است در اين رشته فعاليت دارد در كنار عروسكگردانهاي جوان استفاده كنم. همچنين از نظرات خانم برومند و خانم پورمختار مشاوره بگيرم، چرا كه تجربيات اين اساتيد به كيفيت كار ميافزايد."
زهرا جواهري تاكنون علاوه بر بازي در مجموعههاي عروسكي و دستياري كارگردان، نمايش "بازيگر تراژدي علي رغم ميل خود" را در تئاتر شهر روي صحنه برده است.
