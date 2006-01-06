وخامت حال شارون و آماده باش ارتش رژيم اشغالگر قدس

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، شائول موفاز وزير جنگ رژيم صهيونيستي كه رياست نشست مسئولان بلند پايه امنيتي و ارتش را برعهده داشت در پيامي اعلام كرد : سازمان دفاعي اسرائيل دروضعيت آماده باش باقي خواهد ماند.

وي تاكيد كرد : من به اسرائيلي ها اطمينان مي دهم كه ارتش اسرائيل به تلاش خود براي تضمين دفاع از آنها ادامه مي دهد.

نخست وزير رژيم صهيونيستي در پي سكته مغزي، روز چهارشنبه راهي اتاق جراحي شد و پزشكان وضعيت وي را بسيار خطرناك اعلام كردند.



شارون 77 ساله در اولين ساعات روز چهارشنبه دچار درد قفسه سينه شد. پس از معاينه توسط پزشك شخصي اش با آمبولانس راهي بيمارستان هداسا درقدس شد.

رئيس بيمارستان اعلام كرد كه علت حادثه لخته خون در مغز وي بوده و پس از انتقال وي به بيمارستان بلافاصله دستگاه تنفس مصنوعي به دهان وي متصل شد و جراحان تلاش كردند تا لخته خون را از مغز وي بيرون بكشند.

وضعيت كنوني وي اين احتمال را افزايش مي دهد كه وي به مدت طولاني در صحنه سياسي حضور نداشته باشد و اين درست چند ماه پيش از انتخابات ملي است.