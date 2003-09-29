مذاكرات رسمي معاونان اول رياست جمهوري اسلامي ايران و سوريه

به گزارش خبرگزاري "مهر" معاون اول رييس جمهوري كشورمان در اين ديدار لزوم تقويت كميسيون مشترك و پي گيري توافقات صورت گرفته را ضروري ارزيابي كردو رفت و آمد مسوولان دو كشور را موجب بسط و ارتقاء مناسبات در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي دانست.

دكتر عارف ديدگاههاي دو كشور در زمينه مسايل منطقه اي و بين المللي را نزديك به هم توصيف كرد و درباره عراق ضمن ضروري دانستن خروج نيروهاي اشغالگر و حفظ تماميت ارضي و استقلال اين كشور اظهار اميدواري كرد: حكومتي مردمي با محوريت سازمان ملل متحد درعراق برقرار گردد.

دكتر عارف همچنين ضرورت بازسازي عراق و همكاري دو كشور ايران و سوريه در اين زمينه را با نظارت سازمان ملل خاطر نشان ساخت.

معاون اول رييس جمهور بر همكاري كشورهاي مسلمان در راستاي احقاق حقوق ملت مظلوم فلسطين و بازگشت آوارگان به سرزمين هاي اصلي خود تاكيد كرد.

عبدالحليم خدام، معاون اول رييس جمهوري سوريه نيز در اين نشست با اشاره به روابط خودب دو كشور، خواستار گسترش و تحكيم آن در تمامي زمينه ها بويژه مسايل اقتصاي فرهنگي و فناوري شد.

آقاي خدام تاثير تقويت مناسبات تهران - دمشق در صحنه هاي بين المللي و منطقه اي را مهم قلمداد كرد و ضرورت همكاري ميان كشورهاي مسلمان براي ايجاد ثبات و امنيت در منطقه را خاطر نشان ساخت.

معاون اول رييس جمهوري سوريه در قسمت ديگري از سخنان خود با تشريح ادامه اشغالگري هاي رژيم صهيونيستي و تاثير آن درمنطقه، بر تلاش جدي كشورهاي مسلمان براي يافتن راه حل هاي منطقي در متوقف ساختن طرح هاي برخي قدرت ها در منطقه تاكيد كرد.

وي اظهار اميدواري كرد با وحدت احزاب و قوميت هاي گوناگون در عراق، حكومتي ه هدف آن وحدت ملي، رفع اشغالگري و برقراري دولتي مردمي باشد، برقرار شود.

آقاي خدام افزود: ايران و سوريه مي توانند در راستاي ايجاد وحدت درميان احزاب و گروههاي موجود در عراق با حفظ تماميت ارضي اين كشور همكاري كنند.