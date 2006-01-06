تقاضاي جهاني نفت در سال 2006 يك ميليون بشكه افزايش خواهد يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از مركز مطالعات جهاني انرژي، تقاضاي جهاني نفت در سال 2006 به طور متوسط به 84.4 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه نسبت به تقاضاي سال 2005 حدود 1.1 ميليون بشكه در روز افزايش نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، تقاضاي جهاني نفت خام در سال 2005 ميلادي به طور متوسط به 83.3 ميليون بشكه در روز رسيد كه 1.2 ميليون بشكه نسبت به سال 2004 رشد نشان خواهد داد.

بر پايه اين گزارش، مركزمطالعات جهاني انرژي پيش بيني مي كند در سه ماهه نخست سال 2006 تقاضاي جهاني نفت خام به 85 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد، كه 300 هزار بشكه نسبت به سه ماهه چهارم سال 2005 رشد نشان خواهد داد.

افزون بر اين، پيش بيني مي شود با اتمام فصل سرما در نيمكره شمالي در سه ماهه دوم سال 2006 تقاضاي جهاني نفت خام نزديك به 2 ميليون بشكه در روز كاهش يابد و به 83.2 ميليون بشكه در روز برسد.

اين گزارش مي افزايد، در نيمه دوم سال 2006 تقاضاي جهاني نفت خام با رشد تدريجي همراه خواهد شد و در سه ماهه سوم به 83.7 ميليون بشكه و در سه ماهه چهارم به 85.7 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت.

بنابر برآورد مركز مطالعات جهاني انرژي، در طول سال 2006 اعضاي اوپك 34 درصد از كل تقاضاي جهاني نفت را تامين خواهند كرد كه نسبت به سال 2005 يك درصد كاهش نشان خواهد داد.

بر اساس اين گزارش، در سال 2006 تقاضاي جهاني براي نفت اوپك به 29.4 ميليون بشكه در روز و براي اعضاي غيرعضو اوپك به 50.7 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.