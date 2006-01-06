نخست وزير دانمارك عدم اهانت به مسلمانان را خواستار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، سخنگوي جامعه مسلمان دانمارك و سفير مصر در كپنهاگ از پيام سال نو "آندرس فوگ راسموسن"، نخست وزير دانمارك ابراز مسرت كردند. وي در اين پيام از دانماركيها خواست با درنظرگيري حق آزادي بيان به انزجار عليه مسلمانان دامن نزنند.

سخنراني "راسموسن" كه به زبان عربي ترجمه و در كشورهاي خاورميانه منتشر شد، يك هفته پس از تقبيح دولت اين كشور از سوي اتحاديه عرب به علت عدم انجام هر گونه اقدامي عليه روزنامه جولند پستن براي انتشار كاريكاتورهاي توهين آميز صورت گرفت.

براساس گزارش رويترز، كشور مصر كه پيش از اين يك ستاد ديپلماتيك عليه دولت دانمارك به راه انداخته بود از اظهارات "راسموسن" استقبال كرد.

سفير مصر در دانمارك اظهار داشت: اين اقدام گامي مثبت در راستاي گفتگوي مسالمت آميز و سازنده است و من اميدوارم كشورهاي اسلامي آنرا به عنوان يك نشانه مثبت تلقي كنند.

"قاسم احمد"، سنخگوي انجمن اسلامي دانمارك گفت: اين اقدام نشانه اي مثبت براي كشورهاي اسلامي تلقي مي شود.

"احمد" كه در سخنراني خود غير مستقيم روزنامه جولندپستن را محكوم كرد اظهارداشت: جامعه مسلمانان دانمارك هنوز در پي عذرخواهي رسمي از اين روزنامه هستند. اين در شرايطي است كه سردبير اين روزنامه از اين امر سرباز زده و اعلام كرده كه اين روزنامه قصد اهانت به كسي را نداشته است.