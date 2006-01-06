بيمه زنان خانه دار بايد به سازمانهاي بيمه گر محول شود / آغاز پذيرش 125 كارتن خواب رسوبي مركز اسلام شهر

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري "مهر" به مشهد، دكتر ابوالحسن فقيه در جمع خبرنگاران با اشاره به عدم اختصاص اعتبار كافي براي بيمه زنان خانه دار گفت : با توجه به اعتبارات محدود اختصاص يافته به بيمه زنان خانه دار ، نتوانسته ايم تعداد زيادي از آنان را در كشور بيمه كنيم و چنانچه وضعيت با شرايط كنوني ادامه يابد براي پرداخت مستمري آنها در 10 سال آينده به طور حتم با مشكل مواجه خواهيم شد .

رئيس سازمان بهزيستي گفت: مبلغ حق بيمه دريافتي از زنان خانه دار در بانك عامل سرمايه گذاري مي شود و اين بانك با نرخ سود 7 تا 8 درصد ، مكانيزم و توانايي كافي براي پرداخت مستمري در آينده را نخواهد داشت. بنابراين اجراي بيمه زنان خانه دار بايد به سازمانهاي بيمه گر محول شود و يا آنها با سازمان بهزيستي قراردادي منعقد كنند.

وي همچنين به بودجه بيمه زنان خانه دار از سوي مركز امور زنان و خانواده اشاره كرد و گفت : سال گذشته اين مركز 450 ميليون تومان به اين منظور اختصاص داد اما امسال بر اساس موافق صورت گرفته 600 ميليون تومان براي اجرايي كردن اين طرح به سازمان بهزيستي پرداخت خواهد كرد .

فقيه گفت : سازمان بهزيستي از مهر ماه سال گذشته تا مهر سال جاري از ميان يك هزار و 723 كارتن خواب جمع آوري شده ، 466 نفر را كه از جامعه بهزيستي بوده اند بدون هيچ گونه اعتباري دولتي سامان دهي كرده است .

وي تنها پرداختي دولت را در اين زمينه ، 60 ميليون تومان براي پذيرش و ساماندهي 125 كارتن خواب رسوبي مركز اسلامشهر عنوان كرد و گفت : بر اساس هماهنگي هاي انجام شده از ميان بي خوانمان ها ، بيماران رواني مزمن به مركزي در كرمانشاه و معتادان به مركز شفق تهران منتقل شده اند .

رئيس سازمان بهزيستي همچنين در مورد اجراي قانون جامع حمايت از معلولان گفت : بر اساس اين قانون 3 درصد از استخدامي هاي دستگاههاي دولتي بايد به معلولان اختصاص يابد در حالي كه هم اكنون اين طرح به صورت كامل اجراي نمي شود. به خصوص با استاني شدن استخدام ها عملا اين 3 درصد براي معلولان حذف شده است به همين منظور در جهت اشتغال زايي بيشتر براي اين افراد پيشنهاد شده به جاي 3 درصد از استخدامي هاي هر دستگاه 3 درصد از استخدامي هاي هر استان به معلولان اختصاص يابد .

فقيه در خصوص طرح و بررسي آئين نامه تشكيل صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي معلولان و ممدجويان در هيئت دولت در روز شنبه خبر داد و گفت : در صورت تصويب اين آئين نامه اعتبار تخصيصي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به منظور اشتغال زايي در غالب وجوه ارايه شده قابل برگشت به اين صندوق بوده و امكان سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر از اين محل فراهم مي شود .

رئيس سازمان بهزيستي از تدوين آئين نامه اجرايي تبصره ماده 14 قانون جامع حمايت از معلولان به عنوان طرح موديان مالياتي خبرداد و گفت : بر اين اساس پيشنهاد شده 100 درصد كمك ها و مشاركت هاي نقدي و غير نقدي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان بهزيستي كه براي احداث مسكن همچنين به منظور احداث مراكز توانبخشي ، درماني و حرفه آموزي افراد معلول و تجهيز آنان پرداخت مي شود به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي مودي تلقي خواهد شد.

فقيه با اشاره به اينكه هم اكنون 144 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند ، گفت : اجراي قانون حمايت از زنان و كودكان بي سرپرست مبني بر يك سوم حداقل حقوق ، نيازمند 120 ميليارد تومان بودجه است در حالي كه هم اكنون 40 ميليارد تومان اعتبار به اين بخش اختصاص يافته است كه پيش بيني مي شود اين اعتبار براي سال آينده به 80 ميليارد تومان افزايش پيدا كند كه در اين صورت متوسط پرداخت مستمري به زنان سرپرست خانوار 80 درصد افزايش مي يابد.