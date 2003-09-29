  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۳۱

شوراي شهر فردا اخذ بهاي خدمات شهري از نمايندگي هاي كشورهاي خارجي را بررسي مي كند

شوراي شهر فردا اخذ بهاي خدمات شهري از نمايندگي هاي كشورهاي خارجي را بررسي مي كند

شوراي اسلامي شهر تهران فردا در اولين جلسه خود پس از مرخصي تابستاني طرح اخذ بهاي خدمات شهري از نمايندگي هاي كشور هاي خارجي را بررسي مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر شوراي اسلامي شهر تهران فردا با تشكيل بيست و دومين جلسه علني خود  همچنين دو فوريت طرح نامگذاري غرب بزرگراه رسالت از تونل كردستان  تا ميدان علامه محمد تقي جعفري را به نام شهيد آيت الله سيد محمد باقر حكيم  بررسي مي كند .

 گفتني است پيش از اين بر اساس پيشنهاد شوراي شهر تهران قرار بود به منظور تجليل ازمقام شامخ  شهيد آيت الله محمد باقر حكيم ميدان آرژانتين تهران  به نام اين وي نامگذاري شود و مقرر شده بود كميته نامگذاري شهرداري تهران پس از بررسي موضوع تغيير نام اين ميدان مرا تب را براي تصويب نهايي به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام كند .

بررسي يك فوريت اجازه انتشار نشريه تخصصي تازه هاي ترافيك نيز از ديگر طرحهايي است كه در جلسه علني شوراي شهر مطرح مي شود .

کد مطلب 27469

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها