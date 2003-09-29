شوراي شهر فردا اخذ بهاي خدمات شهري از نمايندگي هاي كشورهاي خارجي را بررسي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر شوراي اسلامي شهر تهران فردا با تشكيل بيست و دومين جلسه علني خود همچنين دو فوريت طرح نامگذاري غرب بزرگراه رسالت از تونل كردستان تا ميدان علامه محمد تقي جعفري را به نام شهيد آيت الله سيد محمد باقر حكيم بررسي مي كند .

گفتني است پيش از اين بر اساس پيشنهاد شوراي شهر تهران قرار بود به منظور تجليل ازمقام شامخ شهيد آيت الله محمد باقر حكيم ميدان آرژانتين تهران به نام اين وي نامگذاري شود و مقرر شده بود كميته نامگذاري شهرداري تهران پس از بررسي موضوع تغيير نام اين ميدان مرا تب را براي تصويب نهايي به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام كند .

بررسي يك فوريت اجازه انتشار نشريه تخصصي تازه هاي ترافيك نيز از ديگر طرحهايي است كه در جلسه علني شوراي شهر مطرح مي شود .