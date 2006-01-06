۱۶ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۱۳

سي و هشتمين سالگرد " آقا تختي" (2)

مروري برافتخارات جهان پهلوان تختي

خبرگزاري "مهر" - گروه ورزشي : كشتي ايران به فرزندان صالحي همچون غلامرضا تختي كه درعرصه موفقيت و البته جوانمردي نمونه هستند به خود مي بالد. كشتي ايران كه ازجمله پرآوازه هاي اين رشته در دنيا است به فرزندان صالحي همچون غلامرضاتختي كه درعرصه موفقيت و البته جوانمردي نمونه هستند به خود مي بالد.

درآستانه سالگرد "جهان پهلوان تختي" مروري داريم بر افتخارآفريني هاي بزرگمرد تاريخ كشتي كشورمان:

* مسابقات جهاني هلسينكي فنلاند 1951: مدال نقره

* بازي هاي المپيك هلسينكي فنلاند 1952: مدال نقره

* مسابقات جهاني ورشولهستان 1953: مدال نقره

* مسابقات جهاني توكيو ژاپن 1954: مقام چهارم

* بازي هاي المپيك ملبورن استراليا 1956: مدال طلا

* مسابقات جهاني صوفيه بلغارستان 1958: مدال نقره

* بازي هاي آسيايي توكيو ژاپن 1958: مدال طلا

* مسابقات جهاني تهران ايران 1959: مدال طلا

* بازي هاي المپيك رم ايتاليا 1960: مدال نقره

* مسابقات جهاني يوكوهاما ژاپن 1961: مدال طلا

* مسابقات جهاني توليدو آمريكا 1962: مدال نقره

* بازي هاي المپيك توكيو ژاپن1964: مقام چهارم

