مروري برافتخارات جهان پهلوان تختي

درآستانه سالگرد "جهان پهلوان تختي" مروري داريم بر افتخارآفريني هاي بزرگمرد تاريخ كشتي كشورمان:
* مسابقات جهاني هلسينكي فنلاند 1951: مدال نقره
* بازي هاي المپيك هلسينكي فنلاند 1952: مدال نقره
* مسابقات جهاني ورشولهستان 1953: مدال نقره
* مسابقات جهاني توكيو ژاپن 1954: مقام چهارم
* بازي هاي المپيك ملبورن استراليا 1956: مدال طلا
* مسابقات جهاني صوفيه بلغارستان 1958: مدال نقره
* بازي هاي آسيايي توكيو ژاپن 1958: مدال طلا
* مسابقات جهاني تهران ايران 1959: مدال طلا
* بازي هاي المپيك رم ايتاليا 1960: مدال نقره
* مسابقات جهاني يوكوهاما ژاپن 1961: مدال طلا
* مسابقات جهاني توليدو آمريكا 1962: مدال نقره
* بازي هاي المپيك توكيو ژاپن1964: مقام چهارم
