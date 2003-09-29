سينماي كودك نياز به تغيير مفاهيم موضوعي در حوزه مخاطب دارد

وي در گفت وگو با خبرنگار گروه هنري "مهر"، خاطر نشان كرد: سينماي كودك بيش از هر چيز به تغيير نگاه در عرصه نگارش و توجه به نياز كودكان امروز دارد .

تهيه كننده فيلم "كودكانه" ادامه داد: نوع نگاه و نياز كودك ديروز با امروز تفاوت دارد با ورود فناوري نوين در عرصه هاي مختلف تعريف جديدي از خواسته هاي كودكان مطرح است و سينما به عنوان رسانه تصويري دربرگيرنده اين نيازها است .

وي ، برپايي جشنواره هاي موضوعي نظير كودك را براي تقويت بنيه اين سينما و توجه به نياز كودكان مثبت اما در عين حال ناكافي دانست و افزود: براي تثبيت سينماي كودك و مخاطب يابي، نيازسنجي ضرروي است .

جشنواره بين المللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان همه ساله مهرماه در اصفهان برگزار مي شود. تارخ تصريح كرد: فيلم را بايد براي كودك ساخت ، كودكان و نوجوانان زماني با فيلم ارتباط برقرار مي كنند كه بدان احساس تعلق كنند. وي ، خواستار تعامل نهادهاي فرهنگي در جهت تقويت سينماي كودك شد .