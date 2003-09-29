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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۷:۰۱

"امين تارخ ":

سينماي كودك نياز به تغيير مفاهيم موضوعي در حوزه مخاطب دارد

سينماي كودك نياز به تغيير مفاهيم موضوعي در حوزه مخاطب دارد

"امين تارخ " بازيگر و تهيه كننده سينما معتقد است كه سينما ي كودك براي جذب مخاطب نياز به تغيير مفاهيم در حوزه موضوعي دارد.

وي در گفت وگو با خبرنگار گروه هنري "مهر"، خاطر نشان كرد:  سينماي كودك بيش از هر چيز به  تغيير نگاه در عرصه نگارش  و توجه به نياز كودكان امروز دارد .
تهيه كننده فيلم "كودكانه" ادامه داد: نوع نگاه و نياز كودك ديروز با امروز تفاوت دارد با  ورود فناوري نوين در عرصه هاي مختلف تعريف جديدي از خواسته هاي كودكان  مطرح است و سينما به عنوان رسانه تصويري دربرگيرنده اين نيازها است .
وي ، برپايي جشنواره هاي موضوعي نظير كودك را براي  تقويت بنيه اين سينما و توجه به نياز كودكان مثبت اما در عين حال ناكافي دانست و افزود: براي تثبيت سينماي  كودك و مخاطب يابي، نيازسنجي  ضرروي است .
جشنواره بين المللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان همه ساله مهرماه در اصفهان برگزار مي شود. تارخ  تصريح كرد:  فيلم را بايد براي كودك ساخت ، كودكان و نوجوانان زماني با فيلم ارتباط برقرار مي كنند كه  بدان  احساس تعلق كنند. وي ، خواستار تعامل نهادهاي فرهنگي در جهت تقويت سينماي كودك شد .

کد مطلب 27470

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