حال شارون همچنان وخيم است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، به گفته پزشكان معالج نخست وزير رژيم صهيونيستي چند روزي طول خواهد كشيد تا مشخص شود كه آيا ژنرال 77 ساله ارتش اشغالگر قدس خواهد توانست دردست و پنجه نرم كردن با مرگ و زندگي پيروز شود.

درهمين رابطه پروفسور" شلومر مور يوسف" رئيس بيمارستان هداسا در قدس اشغالي گفت : شارون شب گذشته را بدون تمام علائم حيات سپري كرد و ما فشار خون و فشار مغز او را گرفتيم و همه آنها طبيعي بوده است .

وي افزود : تيم پزشكان قرار است صبح امروز با اشعه ، شارون را كه به خون ريزي شدي مغزي دچار شده است، معاينه كنند .

يك منبع پزشكي در بيمارستان هداسا و از نزديكان به شارون گفت : لختگي خون سبب خون ريزي مغزي شديد آريل شارون شده است.

پزشكان معالج شارون تلاش مي كنند تا شارون را از بيهوشي بيرون بياورند تا بتوانند ارزيابي دقيقي از وضعيت وي داشته باشند.

ويليكس اومنسكي رئيس تيم جراحان اعصاب كه بر دو عمل جراحي صورت گرفته شارون نظارت داشته اعلام كرد : پزشكان معالج شارون مي توانند وضعيت سلامتي شارون را تا نيمه و يا پايان هفته آينده پيش بيني كنند.

اين درحالي است كه يكي از نزديكان وي گفت كه شارون احتمالا نمي تواند دوباره به سركار خود برگردد. مردم فلسطين از اينكه قصاب صبرا و شتيلا در آستانه مرگ قرار دارد بسيارخوشحالند هرچند كه برخي مقامات تشكيلات خودگردان نگران هستند كه با مرگ شارون خشونت درمنطقه بيش از بيش افزايش يابد.

نخست وزيررژيم اسرائيل 77 سال سن دارد و اواخر ماه دسامبربه دليل يك سكته مغزي تحت درمان قرار گرفته بود. پزشكان معالج آريل شارون گفته بودند كه وي به نوعي عارضه قلبي دچار است كه ممكن است به بروز سكته كمك كرده باشد .



قراربود روز پنجشنبه، شارون براي مداواي اين عارضه تحت عمل جراحي قرار گيرد و دراين مدت براي وي داروهاي رقيق كننده خون تجويز شده بود.