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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۳۸

مركز هماهنگي اطلاع رساني آلودگي هواي تهران اعلام كرد :

ميزان آلودگي هوا در روزهاي آينده كاهش مي يابد

ميزان آلودگي هوا در روزهاي آينده كاهش مي يابد

افزايش ابر ناكي به همراه وزش باد ، موجب كاهش غلظت آلاينده منواكسيد كربن ، طي روزهاي آينده خواهد شد .

به گزارش خبر گزاري مهر مركز هماهنگي اطلاع رساني آلودگي هوا اعلام كرد :  افزايش ابرناكي موجب شد تا  غلظت دو آلاينده منواكسيد كربن و ذرات معلق نسبت به روز گذشته و در همين ساعت افزوده شده  و ميزان اين دو آلاينده  فراتر از حد مجاز قرار بگيرد  و اين امر موجب شد تا شاخص كيفيت هواي تهران در شرايط ناسالم واقع شود . 

به گزارش سازمان هواشناسي مبني بر آسماني صاف تا كمي ابري كه به تدريج با كاهش ابر و وزش باد همراه خواهد بود ، پيش بيني مي شود تا از ميانگين غلظت آلاينده ها طي روزهاي آتي كاسته شود ، اما شاخص كيفيت آلودگي هواي تهران در نقاط پر تردد شهر همچنان در شرايط ناسالم باقي بماند .

کد مطلب 27471

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