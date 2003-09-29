ميزان آلودگي هوا در روزهاي آينده كاهش مي يابد

به گزارش خبر گزاري مهر مركز هماهنگي اطلاع رساني آلودگي هوا اعلام كرد : افزايش ابرناكي موجب شد تا غلظت دو آلاينده منواكسيد كربن و ذرات معلق نسبت به روز گذشته و در همين ساعت افزوده شده و ميزان اين دو آلاينده فراتر از حد مجاز قرار بگيرد و اين امر موجب شد تا شاخص كيفيت هواي تهران در شرايط ناسالم واقع شود .

به گزارش سازمان هواشناسي مبني بر آسماني صاف تا كمي ابري كه به تدريج با كاهش ابر و وزش باد همراه خواهد بود ، پيش بيني مي شود تا از ميانگين غلظت آلاينده ها طي روزهاي آتي كاسته شود ، اما شاخص كيفيت آلودگي هواي تهران در نقاط پر تردد شهر همچنان در شرايط ناسالم باقي بماند .