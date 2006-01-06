مركز تحقيقات سم شناسي دانشگاه تهران افتتاح شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، مركز تحقيقات سم شناسي دانشگاه تهران با رياست دكتر "جميله سالار آملي" در دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهان شروع به كار كرد.



در اساسنامه اين مركز شناسايي آلاينده ها در محيط زيست، غذاي دام و غذاهاي با منشاء دامي به عنوان بخشي از وظايف اين مركز ذكر شده است.

