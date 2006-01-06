به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، ژنرال پيتر پيس رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا اظهار داشت: من البته اوضاع ايده آلي را در عراق نمي بينم اما اعتقاد دارم باتوجه به اينكه بسياري از جنبه هاي امور سياسي در اين كشور بهبود يافته است، بايد خشونت ها نيز به طور چشمگيري كاهش يابند.

وي تاكيد كرد: طبق تحقيقاتي كه ما در عراق به عمل آورده ايم هم اكنون بسياري از عراقي ها نيز تلاش مي كنند همه مسائل را از راههاي صلح آميز حل و فصل نمايند و تلاش مي كنند آرامش را در كشورشان ايجاد كنند.

پيتر پيس خاطرنشان كرد: مردم عراق به خوبي متوجه شده اند دولتي كه از ميان آنها برگزيده شده است، به خوبي مي تواند اوضاع را كنترل كند و اين در شرايطي است كه مردم نيز همكاري خوبي با آنها داشته باشند.

پيس گفت : ما به خوبي مي دانيم كه مردم عراق از فرصت پيش آمده استفاده هاي مناسب را به عمل خواهند آورد.